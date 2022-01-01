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У війні з Росією загинув волинянин Сергій Невар

У війні з Росією загинув волинянин Сергій Невар
Під час виконання бойового завдання загинув волинянин Сергій Невар 1986 року народження.

Про це повідомили на сайті Прилісненської громади Камінь-Каширського району. Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

Загиблий - із села Тоболи. Учора, 30 квітня, Героя вже провели в останню земну дорогу.

30 квітня, 1, 2 травня – скорботні дні у зв'язку із загибеллю Сергія Невара.

"У цей час уся Прилісненська громада схиляє голови в глибокій скорботі. Приносимо співчуття батькам та рідним, розділяємо ваш біль втрати. Низький уклін нашому воїну-захиснику! Герої не вмирають!", - йдеться у повідомленні громади.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним Героя!

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Теги: Сергій Невар, загибель, війна
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