Війна з Росією: як минула ніч та яка ситуація у регіонах України





Про ситуацію станом на ранок 1 травня повідомляє



Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Чернігівщині. У Запорізькій області: локальні бої по всій лінії зіткнення, артилерійські обстріли військових позицій українських воїнів та мирних кварталів сіл, селищ та міст регіону.



На Дніпропетровщині вночі та ранком — тривоги. Один обстріл Зеленодольськоі громади. Влучили по околиці одного з сіл громади. Ніхто не постраждав. Детальна інформація уточнюється



Харків: ніч порівняно спокійна, були поодинокі обстріли східних житлових районів, постраждалих немає.



За добу по місту та області внаслідок обстрілів окупантів виникли 9 пожеж, зокрема — в Ізюмському, в Харківському та Чугуївському районі.



В Ізюмі тривають бої.



Луганщина: за добу 19 разів росіяни відкривали вогонь по житлових кварталах міст та сіл Луганщини: масовані артилерійські обстріли витримали Сєвєродонецьк та Лисичанськ, по Рубіжне та Попаснянщина. Вночі — обстріл Рубіжного. 1 загиблий, 1 поранений. У Комишувасі (поблизу Попасної) зруйновано будівлю сільради, школу та багатоквартирний будинок. У Лисичанську перебито газогін.



Донеччина: активні бойові дії по всій лінії фронту. За вчорашню добу — 9 поранених цивільних, з них 4 — діти. Зранку повідомлення про смерть цивільного у Лимані - був поранений вчора ввечері.



Мар’їнська ВА — перебито електромережу, і через це знеструмлене місто Красногорівка. Триває евакуація. За вчора було евакуйовано 435 людей.



Херсонщина: тривають вибухи та обстріли на території області. Ситуація в області залишається складною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ворог обстрілював Луганську та Херсонську область, а на Донеччині та Харківщині тривають бої.Про ситуацію станом на ранок 1 травня повідомляє Українська Правда з посиланням на інформацію обласних військових адміністрацій.Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Чернігівщині. У Запорізькій області: локальні бої по всій лінії зіткнення, артилерійські обстріли військових позицій українських воїнів та мирних кварталів сіл, селищ та міст регіону.На Дніпропетровщині вночі та ранком — тривоги. Один обстріл Зеленодольськоі громади. Влучили по околиці одного з сіл громади. Ніхто не постраждав. Детальна інформація уточнюєтьсяХарків: ніч порівняно спокійна, були поодинокі обстріли східних житлових районів, постраждалих немає.За добу по місту та області внаслідок обстрілів окупантів виникли 9 пожеж, зокрема — в Ізюмському, в Харківському та Чугуївському районі.В Ізюмі тривають бої.Луганщина: за добу 19 разів росіяни відкривали вогонь по житлових кварталах міст та сіл Луганщини: масовані артилерійські обстріли витримали Сєвєродонецьк та Лисичанськ, по Рубіжне та Попаснянщина. Вночі — обстріл Рубіжного. 1 загиблий, 1 поранений. У Комишувасі (поблизу Попасної) зруйновано будівлю сільради, школу та багатоквартирний будинок. У Лисичанську перебито газогін.Донеччина: активні бойові дії по всій лінії фронту. За вчорашню добу — 9 поранених цивільних, з них 4 — діти. Зранку повідомлення про смерть цивільного у Лимані - був поранений вчора ввечері.Мар’їнська ВА — перебито електромережу, і через це знеструмлене місто Красногорівка. Триває евакуація. За вчора було евакуйовано 435 людей.Херсонщина: тривають вибухи та обстріли на території області. Ситуація в області залишається складною.

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