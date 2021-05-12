«Волинська Голландія»: тюльпанове поле відкриють для відвідувачів

«Волинська Голландія»: тюльпанове поле відкриють для відвідувачів
Тюльпанове поле, розташоване на 36-ому кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району, цьогоріч знову відкриють для відвідувачів.

Про це повідомили на сторінці «Волинська Голландія» у фейсбуці.

«Весна за розкладом. А це значить, що наше тюльпанове поле розквітне знову. І ми дуже хочемо поділитись цією красою з вами. Подарувати вам і собі незабутні приємні емоції, такі необхідні нам зараз. Щасливі миті, проведені з друзями чи рідними серед прекрасних квітів - моменти, цінність яких зараз набагато вища. Моменти, які додадуть натхнення боротися за нашу свободу, наповнять добром та любов’ю», - йдеться у повідомленні.

Дати проведення щорічного тюльпанового фестивалю «Волинська Голландія» обіцяють повідомити згодом.

Зауважимо, що вирощує тюльпани фермерське господарство «ЛіліЛайн», яке й влаштовує фестиваль на своєму полі вже декілька років поспіль.

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Теги: поле, тюльпани, фестиваль, Волинська Голландія, варте уваги
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