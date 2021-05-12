«Волинська Голландія»: тюльпанове поле відкриють для відвідувачів
Сьогодні, 10:11
Тюльпанове поле, розташоване на 36-ому кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району, цьогоріч знову відкриють для відвідувачів.
Про це повідомили на сторінці «Волинська Голландія» у фейсбуці.
«Весна за розкладом. А це значить, що наше тюльпанове поле розквітне знову. І ми дуже хочемо поділитись цією красою з вами. Подарувати вам і собі незабутні приємні емоції, такі необхідні нам зараз. Щасливі миті, проведені з друзями чи рідними серед прекрасних квітів - моменти, цінність яких зараз набагато вища. Моменти, які додадуть натхнення боротися за нашу свободу, наповнять добром та любов’ю», - йдеться у повідомленні.
Дати проведення щорічного тюльпанового фестивалю «Волинська Голландія» обіцяють повідомити згодом.
Зауважимо, що вирощує тюльпани фермерське господарство «ЛіліЛайн», яке й влаштовує фестиваль на своєму полі вже декілька років поспіль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці «Волинська Голландія» у фейсбуці.
«Весна за розкладом. А це значить, що наше тюльпанове поле розквітне знову. І ми дуже хочемо поділитись цією красою з вами. Подарувати вам і собі незабутні приємні емоції, такі необхідні нам зараз. Щасливі миті, проведені з друзями чи рідними серед прекрасних квітів - моменти, цінність яких зараз набагато вища. Моменти, які додадуть натхнення боротися за нашу свободу, наповнять добром та любов’ю», - йдеться у повідомленні.
Дати проведення щорічного тюльпанового фестивалю «Волинська Голландія» обіцяють повідомити згодом.
Зауважимо, що вирощує тюльпани фермерське господарство «ЛіліЛайн», яке й влаштовує фестиваль на своєму полі вже декілька років поспіль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Війна з Росією: як минула ніч та яка ситуація у регіонах України
Сьогодні, 10:39
«Волинська Голландія»: тюльпанове поле відкриють для відвідувачів
Сьогодні, 10:11
Зберігається загроза провокацій ворога на кордоні з Білоруссю, – Генштаб ЗСУ. ЗВЕДЕННЯ
Сьогодні, 09:07
З України вже виїхали майже 5,5 мільйона біженців
Сьогодні, 08:20
Медіа