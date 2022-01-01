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ЗСУ знищили вже 23 500 російських військових та 1026 ворожих танків

ЗСУ знищили вже 23 500 російських військових та 1026 ворожих танків
Втрати російської армії в повномасштабній війні проти України сягають уже 23 з половиною тисяч солдатів, за добу 30 квітня ЗСУ знищили 300 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.05 орієнтовно склали:

– особового складу - близько 23500 (+300) осіб ліквідовано,
– танків ‒ 1026 (+18) од,
– бойових броньованих машин ‒ 2471 (+26) од,
– артилерійських систем– 451 (+15) од,
– РСЗВ - 151 (+0) од,
– засоби ППО - 80 (+3) од,
– літаків – 192 (+2) од,
– гелікоптерів – 155 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн - 1796 (+20) од,
– кораблі/катери - 8 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 245 (+13),
– спеціальна техніка - 32 (+0).
– крилаті ракети (збито) - 84.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.

Дані постійно уточнюють.

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Теги: Генштаб, втрати, війна
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