ЗСУ знищили вже 23 500 російських військових та 1026 ворожих танків





Про це повідомляє Генштаб.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.05 орієнтовно склали:



– особового складу - близько 23500 (+300) осіб ліквідовано,

– танків ‒ 1026 (+18) од,

– бойових броньованих машин ‒ 2471 (+26) од,

– артилерійських систем– 451 (+15) од,

– РСЗВ - 151 (+0) од,

– засоби ППО - 80 (+3) од,

– літаків – 192 (+2) од,

– гелікоптерів – 155 (+0) од,

– автомобільної техніки та автоцистерн - 1796 (+20) од,

– кораблі/катери - 8 (+0) од,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 245 (+13),

– спеціальна техніка - 32 (+0).

– крилаті ракети (збито) - 84.



Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.



Дані постійно уточнюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Втрати російської армії в повномасштабній війні проти України сягають уже 23 з половиною тисяч солдатів, за добу 30 квітня ЗСУ знищили 300 окупантів.Про це повідомляє Генштаб.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.05 орієнтовно склали:– особового складу - близько 23500 (+300) осіб ліквідовано,– танків ‒ 1026 (+18) од,– бойових броньованих машин ‒ 2471 (+26) од,– артилерійських систем– 451 (+15) од,– РСЗВ - 151 (+0) од,– засоби ППО - 80 (+3) од,– літаків – 192 (+2) од,– гелікоптерів – 155 (+0) од,– автомобільної техніки та автоцистерн - 1796 (+20) од,– кораблі/катери - 8 (+0) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 245 (+13),– спеціальна техніка - 32 (+0).– крилаті ракети (збито) - 84.Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.Дані постійно уточнюють.

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