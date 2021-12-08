СБУ знешкодила ворожу ДРГ, яка збиралася збити пасажирський літак та звинуватити в цьому Україну

СБУ знешкодила ворожу ДРГ, яка збиралася збити пасажирський літак та звинуватити в цьому Україну
Служба безпеки України прозвітувала про багатоетапну спецоперацію, під час якої нейтралізували «глибоко законспіровану диверсійно-розвідувальну групу ворога». За даними служби, агенти генштабу збройних сил РФ готували теракт: планували збити пасажирський літак над територією Росії чи Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними служби, зловмисники хотіли обстріляти цивільний борт із переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) Stinger. А в атаці на повітряне судно мали безпідставно звинуватити Україну та партнерів.

Щоб викрасти й приховано вивезти за кордон іноземний ПЗРК, представники спецслужб РФ дали відповідне завдання своїй агентурній групі.

За даними СБУ, до складу ворожої ДРГ входили двоє людей з подвійним громадянством та завербований ними спільник. Їхню діяльність координував росіянин Олександр Тютерев, який є кадровим співробітником головного управління генштабу збройних сил РФ та має позивний «Морпех». Раніше він брав участь в організації серії терактів в Одеській області, за що перебуває у розшуку.

За завданням Тютерева, агенти РФ намагалися встановлювати зв’язки з представниками ЗСУ під виглядом патріотично налаштованих волонтерів. А для формування «довірчих» відносин вони передали українським військовим достовірну інформацію щодо позицій і переміщення окупаційних підрозділів «кадирівців». Після цього російська агентура планувала використати напрацьовані контакти, щоб отримати та передати росії Stinger.

Разом із тим в СБУ заявляють про «суттєвий рівень деградації» розвідслужб РФ. Наприклад, «Морпех» брехав своєму керівництву про успіхи в Україні та давав підконтрольній йому ДРГ завдання щодо фальсифікації теракту в тилу України. А ті готували постановочні фото- та відеоматеріали про нібито «напад на блокпост сил ТРО».

Наразі СБУ затримала всіх учасників диверсійно-розвідувальної групи окупантів. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин та притягнення до відповідальності його організаторів.


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Теги: СБУ, ДРГ, теракт, провокація
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