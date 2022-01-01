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Сьогодні можлива евакуація мирного населення з Маріуполя

Сьогодні можлива евакуація мирного населення з Маріуполя
Сьогодні, 1 травня, можлива евакуація мирного населення з Маріуполя до Запоріжжя.

Про це у телеграмі повідомила Маріупольська міська рада, а також Верховна Рада України.

Збір людей відбудеться о 16:00 біля ТРЦ «Порт Сіті».

"Якщо у вас залишилися родичі або знайомі в Маріуполі, намагайтеся зв'язатися з ними всіма способами. Телефонуйте, пишіть і кажіть, що є можливість виїхати до Запоріжжя, де безпечно.

Молимося, щоб все спрацювало", - йдеться у повідомленні.

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Теги: евакуація, Маріуполь
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