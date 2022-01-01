Росія обстріляла ракетами Дніпропетровщину: влучили у склади з зерном





Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграмі.



Як зазначив очільник, ракети поцілили у зернові склади агропідприємств.



"У нас "приліт" у Синельниківському районі.



Ракета влучила у склади агропідприємств. Один пустий, інший з зерном. Вони зруйновані", зазначено у повідомленні.



Резніченко також додав, що постраждалих у результаті ракетних ударів немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області.Про це інформує голова Дніпропетровської ОВАу телеграмі.Як зазначив очільник, ракети поцілили у зернові склади агропідприємств."У нас "приліт" у Синельниківському районі.Ракета влучила у склади агропідприємств. Один пустий, інший з зерном. Вони зруйновані", зазначено у повідомленні.Резніченко також додав, що постраждалих у результаті ракетних ударів немає.

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