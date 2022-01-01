 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Росія обстріляла ракетами Дніпропетровщину: влучили у склади з зерном

Росія обстріляла ракетами Дніпропетровщину: влучили у склади з зерном
Російські окупанти завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області.

Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграмі.

Як зазначив очільник, ракети поцілили у зернові склади агропідприємств.

"У нас "приліт" у Синельниківському районі.

Ракета влучила у склади агропідприємств. Один пустий, інший з зерном. Вони зруйновані", зазначено у повідомленні.

Резніченко також додав, що постраждалих у результаті ракетних ударів немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Дніпропетровщина, ракетний удар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Сьогодні можлива евакуація мирного населення з Маріуполя
Сьогодні, 13:43
«Звернення до Путіна» та «теракти з майбутнього»: Росія готує провокації в Придністров'ї на 2 травня
Сьогодні, 12:46
У війні з Росією загинув волинянин Сергій Невар
Сьогодні, 11:59
ЗСУ знищили вже 23 500 російських військових та 1026 ворожих танків
Сьогодні, 11:34
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Потік на в'їзд з Європи в Україну 30 квітня був максимальним з початку великої війни
Сьогодні, 15:37
Росія обстріляла ракетами Дніпропетровщину: влучили у склади з зерном
Сьогодні, 14:55
Сьогодні можлива евакуація мирного населення з Маріуполя
Сьогодні, 13:43
Ще одна парафія на Волині покинула Московський патріархат без священника
Сьогодні, 13:20
СБУ знешкодила ворожу ДРГ, яка збиралася збити пасажирський літак та звинуватити в цьому Україну
Сьогодні, 13:04
Схожі новини
Росія зранку обстріляла Дніпропетровщину Росія зранку обстріляла Дніпропетровщину
29 квітень, 09:33
Росія обстріляла Дніпропетровщину: є загиблий Росія обстріляла Дніпропетровщину: є загиблий
24 квітень, 09:26
Росія завдала 7 ракетних ударів по Дніпропетровщині Росія завдала 7 ракетних ударів по Дніпропетровщині
10 квітень, 09:38
Окупанти завдали ракетного удару по Миргороду, є постраждалі Окупанти завдали ракетного удару по Миргороду, є постраждалі
09 квітень, 09:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Потік на в'їзд з Європи в Україну 30 квітня був максимальним з початку великої війни
Сьогодні, 15:37
 0
Росія обстріляла ракетами Дніпропетровщину: влучили у склади з зерном
Сьогодні, 14:55
 0
Сьогодні можлива евакуація мирного населення з Маріуполя
Сьогодні, 13:43
 0
Ще одна парафія на Волині покинула Московський патріархат без священника
Сьогодні, 13:20
 0
СБУ знешкодила ворожу ДРГ, яка збиралася збити пасажирський літак та звинуватити в цьому Україну
Сьогодні, 13:04
 0
Медіа
відео
1/8