Росія обстріляла ракетами Дніпропетровщину: влучили у склади з зерном
Сьогодні, 14:55
Російські окупанти завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області.
Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграмі.
Як зазначив очільник, ракети поцілили у зернові склади агропідприємств.
"У нас "приліт" у Синельниківському районі.
Ракета влучила у склади агропідприємств. Один пустий, інший з зерном. Вони зруйновані", зазначено у повідомленні.
Резніченко також додав, що постраждалих у результаті ракетних ударів немає.
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Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграмі.
Як зазначив очільник, ракети поцілили у зернові склади агропідприємств.
"У нас "приліт" у Синельниківському районі.
Ракета влучила у склади агропідприємств. Один пустий, інший з зерном. Вони зруйновані", зазначено у повідомленні.
Резніченко також додав, що постраждалих у результаті ракетних ударів немає.
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