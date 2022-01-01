Один син жінки з Волині воює за Росію, інший – за Україну

Ольга виховала трьох синів-соколів і вірила, що вони стануть її гордістю. Тепер гірко плаче і кається, що не кожному змогла передати справжню любов до батьківської землі. Бо діти її опинилися по різні боки війни: один син Україну захищає, а інший – плюндрує і вбиває.



Про це пише Наталія Кравчук для



Їздила на присягу на вірність Росії



«Якби можна було такі крила купити, щоб до нього долетіти, я б була там», – ридає мати, розповідаючи про свого сина Дмитра, який став на бік окупантів.



Ольга згадує, як він важко в дитинстві переживав смерть батька. Тож вирішив, що стане військовим. Аби потішити внука, бабуся пообіцяла хлопчикові з пенсії платити за навчання, коли він поступить. Та й вона померла передчасно. Дмитро був у страшному відчаї, що руйнується мрія його життя. Але взяти племінника під свою опіку погодилася мамина сестра, яка вже тоді жила у Росії.



Бабуся з онуками



«Вона кликала: «Приїдь, тут школу кінчиш, поступиш, я все оплачу». Діма погодився, тож я білети купила, в Бресті на поїзд посадила, і за три дні сестра його зустріла в себе», – згадує жінка.



І справді, закінчивши школу, хлопець у 2013 році вступив до військового училища. Навчався в Омську, чим дуже гордився. Мама теж раділа за сина, що він досяг свого. Не бентежило тоді її серця те, що дитина дала присягу на вірність народу Росії. На світлинах з випускного, зроблених у 2017-му, вона виглядає дуже щасливою. Хоч тоді вже четвертий рік РФ воювала з Україною.



«Та я в політиці нічого не розумію, – пробує виправдовуватися Ольга. – Діма в Цхінвалі служив, в Осетії – його туди направили. Потім – у Владикавказі. Далі став у відрядження в Крим їздити. Я думала, він ходить десь по Росії. Що Діма на українській землі, не могла цього навіть уявити».



Хтось матір шкодує, а хтось проклинає



Після 24 лютого Ольга дзвонила синові, як і раніше. Але розмовляли про все, тільки не про війну. А коли надсилав голосові повідомлення, то заспокоював маму... російською. Жінка каже, що боялася дитині своїй «навредити», бо ж телефон могли прослуховувати. Так і не спитала, де син, з ким воює. А потім дізналася: Дмитро нещодавно був у Харкові та Запоріжжі, а зараз з військами РФ на херсонському напрямку. У душі все похололо. Не дай Боже сини зустрінуться по різні боки – бо Петро захищає Україну, а Дмитро воює проти Батьківщини.



«Що вони будуть робити?» – плаче мати.



Жінка постійно пригадує слова, почуті від Дмитра після присяги: «Хай відправлять мене подалі від України. Я не хочу, щоб заставили йти зі зброєю на Андрія, на Петю, на вас». Тішилась, знаючи, що він справді далеко.



Але нещодавно Ольга від контррозвідників отримала інформацію, що її син разом з іншими окупантами плюндрує українську землю. Він є заступником командира роти однієї з бригад спеціального призначення збройних сил РФ. Лише тоді опам’яталася. Бо саме благословляла старшого сина Петра у складі українського війська захищати від ворога Харків. Пробувала набрати Дмитра, щоб переконати його якнайшвидше здатися нашим військовим. Але його телефон уже не відповідав.



Пані Ольга (скрін з відеозвернення)



«Дорогий сину, вернися в рідну Україну. Ти знаєш, які у нас гарні землі, які трудолюбиві та мирні люди. Ти знаєш, що тут твоя рідна стежина, хатина. Тут поховані твої тато й бабусі, які так тебе любили. Тут я. Благаю тебе, склади зброю. Ми тебе чекаємо», – записала відеозвернення Ольга.



А ще вона звернулася до інших українських матерів, сини яких служать в Росії, щоб кликали своїх дітей додому.



Під її повідомленням сьогодні можна прочитати безліч коментарів. Хтось шкодує, але більшість українців у своїх висловлюваннях категоричні: «Жінко, як ти виховала сина, які пісні йому співала, що в такий час благословила його поступити до ворожого війська?», «Боїшся, що брати зустрінуться в бою? А не боїшся, що він був у Бучі, в Маріуполі?», «Мама сама відпустила сина, щоб став яничаром...» А хтось відверто сипле прокльонами, бо переконаний: немає прощення зрадникам.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянкавиховала трьох синів-соколів і вірила, що вони стануть її гордістю. Тепер гірко плаче і кається, що не кожному змогла передати справжню любов до батьківської землі. Бо діти її опинилися по різні боки війни: один син Україну захищає, а інший – плюндрує і вбиває.Про це пишедля Вісника «Якби можна було такі крила купити, щоб до нього долетіти, я б була там», – ридає мати, розповідаючи про свого сина Дмитра, який став на бік окупантів.Ольга згадує, як він важко в дитинстві переживав смерть батька. Тож вирішив, що стане військовим. Аби потішити внука, бабуся пообіцяла хлопчикові з пенсії платити за навчання, коли він поступить. Та й вона померла передчасно. Дмитро був у страшному відчаї, що руйнується мрія його життя. Але взяти племінника під свою опіку погодилася мамина сестра, яка вже тоді жила у Росії.«Вона кликала: «Приїдь, тут школу кінчиш, поступиш, я все оплачу». Діма погодився, тож я білети купила, в Бресті на поїзд посадила, і за три дні сестра його зустріла в себе», – згадує жінка.І справді, закінчивши школу, хлопець у 2013 році вступив до військового училища. Навчався в Омську, чим дуже гордився. Мама теж раділа за сина, що він досяг свого. Не бентежило тоді її серця те, що дитина дала присягу на вірність народу Росії. На світлинах з випускного, зроблених у 2017-му, вона виглядає дуже щасливою. Хоч тоді вже четвертий рік РФ воювала з Україною.«Та я в політиці нічого не розумію, – пробує виправдовуватися Ольга. – Діма в Цхінвалі служив, в Осетії – його туди направили. Потім – у Владикавказі. Далі став у відрядження в Крим їздити. Я думала, він ходить десь по Росії. Що Діма на українській землі, не могла цього навіть уявити».Після 24 лютого Ольга дзвонила синові, як і раніше. Але розмовляли про все, тільки не про війну. А коли надсилав голосові повідомлення, то заспокоював маму... російською. Жінка каже, що боялася дитині своїй «навредити», бо ж телефон могли прослуховувати. Так і не спитала, де син, з ким воює. А потім дізналася: Дмитро нещодавно був у Харкові та Запоріжжі, а зараз з військами РФ на херсонському напрямку. У душі все похололо. Не дай Боже сини зустрінуться по різні боки – бо Петро захищає Україну, а Дмитро воює проти Батьківщини.«Що вони будуть робити?» – плаче мати.Жінка постійно пригадує слова, почуті від Дмитра після присяги: «Хай відправлять мене подалі від України. Я не хочу, щоб заставили йти зі зброєю на Андрія, на Петю, на вас». Тішилась, знаючи, що він справді далеко.Але нещодавно Ольга від. Він є заступником командира роти однієї з бригад спеціального призначення збройних сил РФ. Лише тоді опам’яталася. Бо саме благословляла старшого сина Петра у складі українського війська захищати від ворога Харків. Пробувала набрати Дмитра, щоб переконати його якнайшвидше здатися нашим військовим. Але його телефон уже не відповідав.«Дорогий сину, вернися в рідну Україну. Ти знаєш, які у нас гарні землі, які трудолюбиві та мирні люди. Ти знаєш, що тут твоя рідна стежина, хатина. Тут поховані твої тато й бабусі, які так тебе любили. Тут я. Благаю тебе, склади зброю. Ми тебе чекаємо», – записала відеозвернення Ольга.А ще вона звернулася до інших українських матерів, сини яких служать в Росії, щоб кликали своїх дітей додому.Під її повідомленням сьогодні можна прочитати безліч коментарів. Хтось шкодує, але більшість українців у своїх висловлюваннях категоричні: «Жінко, як ти виховала сина, які пісні йому співала, що в такий час благословила його поступити до ворожого війська?», «Боїшся, що брати зустрінуться в бою? А не боїшся, що він був у Бучі, в Маріуполі?», «Мама сама відпустила сина, щоб став яничаром...» А хтось відверто сипле прокльонами, бо переконаний: немає прощення зрадникам.

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