У Бєлгородській області горить об'єкт Міноборони РФ

У Бєлгородській області горить об'єкт Міноборони РФ
У Бєлгородській області Росії сталася пожежа біля одного з об'єктів Міністерства оборони РФ.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram, передає Українська Правда.

"На межі трьох муніципалітетів – Борисівського та Бєлгородського районів та Яковлівського міського округу – сталася пожежа на території одного з об'єктів Міністерства оборони РФ.

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - написав він.

Гладков зазначив, що всі оперативні служби працюють на місці, вживають всі необхідні заходи для забезпечення безпеки. Він пообіцяв надати більш детальну інформацію пізніше.

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Теги: Бєлгородська область, пожежа, Росія
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