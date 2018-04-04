У Бєлгородській області горить об'єкт Міноборони РФ





Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram, передає



"На межі трьох муніципалітетів – Борисівського та Бєлгородського районів та Яковлівського міського округу – сталася пожежа на території одного з об'єктів Міністерства оборони РФ.



Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - написав він.



Гладков зазначив, що всі оперативні служби працюють на місці, вживають всі необхідні заходи для забезпечення безпеки. Він пообіцяв надати більш детальну інформацію пізніше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Бєлгородській області Росії сталася пожежа біля одного з об'єктів Міністерства оборони РФ.Про це повідомив губернатор Бєлгородської областіу Telegram, передає Українська Правда "На межі трьох муніципалітетів – Борисівського та Бєлгородського районів та Яковлівського міського округу – сталася пожежа на території одного з об'єктів Міністерства оборони РФ.Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - написав він.Гладков зазначив, що всі оперативні служби працюють на місці, вживають всі необхідні заходи для забезпечення безпеки. Він пообіцяв надати більш детальну інформацію пізніше.

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