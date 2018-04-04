У Бєлгородській області горить об'єкт Міноборони РФ
Сьогодні, 16:50
У Бєлгородській області Росії сталася пожежа біля одного з об'єктів Міністерства оборони РФ.
Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram, передає Українська Правда.
"На межі трьох муніципалітетів – Борисівського та Бєлгородського районів та Яковлівського міського округу – сталася пожежа на території одного з об'єктів Міністерства оборони РФ.
Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - написав він.
Гладков зазначив, що всі оперативні служби працюють на місці, вживають всі необхідні заходи для забезпечення безпеки. Він пообіцяв надати більш детальну інформацію пізніше.
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Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram, передає Українська Правда.
"На межі трьох муніципалітетів – Борисівського та Бєлгородського районів та Яковлівського міського округу – сталася пожежа на території одного з об'єктів Міністерства оборони РФ.
Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - написав він.
Гладков зазначив, що всі оперативні служби працюють на місці, вживають всі необхідні заходи для забезпечення безпеки. Він пообіцяв надати більш детальну інформацію пізніше.
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