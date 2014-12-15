США будуть з Україною до перемоги, ми не зацікавлені у інших варіантах, – делегація Конгресу
Сьогодні, 17:32
Сполучені Штати не зацікавлені у патовій ситуації чи поверненні до статус-кво. США з Україною, щоб перемогти.
Про це заявив конгресмен Джейсон Кроу на брифінгу у Жешуві після візиту делегації Конгресу США до України, повідомляє Укрінформ.
"Ми маємо переконатися в тому, що українці мають все, що потрібно, аби перемогти. Ми побачили в останні два місяці їхню лють, їхню гордість, їхню здатність боротися і перемагати, якщо вони мають підтримку для цього", сказав він.
Кроу поінформував, що делегація обмінялася думками з президентом Володимиром Зеленським і українським керівництвом про те, як найкраще надати військову підтримку.
Зокрема, як змінити природу підтримки, щоб постачати нову і більш просунуту зброю, як надавати боєприпаси, як тренувати українських бійців користуватися новими системами.
"Ми мали чудовий обмін думками, і я з нетерпінням чекаю повернення до Вашингтона і роботи з колегами, щоб втілити це в життя", підкреслив конгресмен.
"Президент Байден чітко заявив своїм останнім великим запитом – це історичний запит, який ми сильно проштовхуватимемо, і Конгрес США його прийме.
Тому сигнал дуже простий: ми не зацікавлені у патовій ситуації, ми не зацікавлені у поверненні до статус-кво. Сполучені Штати Америки тут, щоб перемогти. Ми стоятимемо з Україною до перемоги", підсумував Кроу.
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Про це заявив конгресмен Джейсон Кроу на брифінгу у Жешуві після візиту делегації Конгресу США до України, повідомляє Укрінформ.
"Ми маємо переконатися в тому, що українці мають все, що потрібно, аби перемогти. Ми побачили в останні два місяці їхню лють, їхню гордість, їхню здатність боротися і перемагати, якщо вони мають підтримку для цього", сказав він.
Кроу поінформував, що делегація обмінялася думками з президентом Володимиром Зеленським і українським керівництвом про те, як найкраще надати військову підтримку.
Зокрема, як змінити природу підтримки, щоб постачати нову і більш просунуту зброю, як надавати боєприпаси, як тренувати українських бійців користуватися новими системами.
"Ми мали чудовий обмін думками, і я з нетерпінням чекаю повернення до Вашингтона і роботи з колегами, щоб втілити це в життя", підкреслив конгресмен.
"Президент Байден чітко заявив своїм останнім великим запитом – це історичний запит, який ми сильно проштовхуватимемо, і Конгрес США його прийме.
Тому сигнал дуже простий: ми не зацікавлені у патовій ситуації, ми не зацікавлені у поверненні до статус-кво. Сполучені Штати Америки тут, щоб перемогти. Ми стоятимемо з Україною до перемоги", підсумував Кроу.
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