Захисники Маріуполя показали унікальні кадри евакуації цивільних. ВІДЕО
Сьогодні, 22:00
Полк «Азов» надав унікальні кадри нинішньої операції з порятунку людей в Маріуполі.
Про це інформує голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
За його словами, надважливу частину роботи виконали Денис Прокопенко і полк «Азов», Головне управління розвідки Міністерства оборони, команда Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Ірина Верещук.
"Багато людей працювали для того, щоб це стало можливим. Робота буде продовжуватися, доки ми не врятуємо всіх наших людей", - написав Арахамія.
Нагадаємо, евакуація цивільних осіб із Маріуполя має продовжитися в понеділок о 8 годині ранку.
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Про це інформує голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
За його словами, надважливу частину роботи виконали Денис Прокопенко і полк «Азов», Головне управління розвідки Міністерства оборони, команда Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Ірина Верещук.
"Багато людей працювали для того, щоб це стало можливим. Робота буде продовжуватися, доки ми не врятуємо всіх наших людей", - написав Арахамія.
Нагадаємо, евакуація цивільних осіб із Маріуполя має продовжитися в понеділок о 8 годині ранку.
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