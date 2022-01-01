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Захисники Маріуполя показали унікальні кадри евакуації цивільних. ВІДЕО

Захисники Маріуполя показали унікальні кадри евакуації цивільних. ВІДЕО
Полк «Азов» надав унікальні кадри нинішньої операції з порятунку людей в Маріуполі.

Про це інформує голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, надважливу частину роботи виконали Денис Прокопенко і полк «Азов», Головне управління розвідки Міністерства оборони, команда Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Ірина Верещук.

"Багато людей працювали для того, щоб це стало можливим. Робота буде продовжуватися, доки ми не врятуємо всіх наших людей", - написав Арахамія.

Нагадаємо, евакуація цивільних осіб із Маріуполя має продовжитися в понеділок о 8 годині ранку.





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Теги: евакуація, Азовсталь
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