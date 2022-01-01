Евакуація цивільних з Маріуполя продовжиться зранку 2 травня

Евакуація цивільних з Маріуполя продовжиться зранку 2 травня
Евакуація цивільних осіб із Маріуполя має продовжитися в понеділок о 8 годині ранку.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні вперше за всі дні війни запрацював цей життєво необхідний коридор. Вперше було дві доби справжнього припинення вогню", - сказав Зеленський.

За його словами, вдалося вивезти вже понад сто цивільних – жінок, дітей, які рятувалися від бойових дій саме на території «Азовсталі».

Враховуючи всі складнощі процесу, перші евакуйовані прибудуть у Запоріжжя завтра вранці, 2 травня.

"Там їх зустрічатиме наша команда. Сподіваюся, що завтра також будуть дотримані всі необхідні умови, щоб продовжити вивозити людей із Маріуполя. Плануємо розпочати о восьмій ранку", - додав Зеленський.

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Теги: евакуація, Маріуполь, Азовсталь
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