Евакуація цивільних з Маріуполя продовжиться зранку 2 травня
Сьогодні, 21:16
Евакуація цивільних осіб із Маріуполя має продовжитися в понеділок о 8 годині ранку.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Сьогодні вперше за всі дні війни запрацював цей життєво необхідний коридор. Вперше було дві доби справжнього припинення вогню", - сказав Зеленський.
За його словами, вдалося вивезти вже понад сто цивільних – жінок, дітей, які рятувалися від бойових дій саме на території «Азовсталі».
Враховуючи всі складнощі процесу, перші евакуйовані прибудуть у Запоріжжя завтра вранці, 2 травня.
"Там їх зустрічатиме наша команда. Сподіваюся, що завтра також будуть дотримані всі необхідні умови, щоб продовжити вивозити людей із Маріуполя. Плануємо розпочати о восьмій ранку", - додав Зеленський.
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Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Сьогодні вперше за всі дні війни запрацював цей життєво необхідний коридор. Вперше було дві доби справжнього припинення вогню", - сказав Зеленський.
За його словами, вдалося вивезти вже понад сто цивільних – жінок, дітей, які рятувалися від бойових дій саме на території «Азовсталі».
Враховуючи всі складнощі процесу, перші евакуйовані прибудуть у Запоріжжя завтра вранці, 2 травня.
"Там їх зустрічатиме наша команда. Сподіваюся, що завтра також будуть дотримані всі необхідні умови, щоб продовжити вивозити людей із Маріуполя. Плануємо розпочати о восьмій ранку", - додав Зеленський.
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