Евакуація цивільних з Маріуполя продовжиться зранку 2 травня





Про це Володимир Зеленський.



"Сьогодні вперше за всі дні війни запрацював цей життєво необхідний коридор. Вперше було дві доби справжнього припинення вогню", - сказав Зеленський.



За його словами,



Враховуючи всі складнощі процесу, перші евакуйовані прибудуть у Запоріжжя завтра вранці, 2 травня.



"Там їх зустрічатиме наша команда. Сподіваюся, що завтра також будуть дотримані всі необхідні умови, щоб продовжити вивозити людей із Маріуполя. Плануємо розпочати о восьмій ранку", - додав Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Евакуація цивільних осіб із Маріуполя має продовжитися в понеділок о 8 годині ранку.Про це повідомив президент"Сьогодні вперше за всі дні війни запрацював цей життєво необхідний коридор. Вперше було дві доби справжнього припинення вогню", - сказав Зеленський.За його словами, вдалося вивезти вже понад сто цивільних – жінок, дітей, які рятувалися від бойових дій саме на території «Азовсталі».Враховуючи всі складнощі процесу, перші евакуйовані прибудуть у Запоріжжя завтра вранці, 2 травня."Там їх зустрічатиме наша команда. Сподіваюся, що завтра також будуть дотримані всі необхідні умови, щоб продовжити вивозити людей із Маріуполя. Плануємо розпочати о восьмій ранку", - додав Зеленський.

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