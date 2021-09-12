Якою буде погода в Україні у понеділок, 2 травня

Понеділок (2 травня) в Україні буде теплим.Протягом дня температура повітря становитиме +14+19 градусів, місцями у західних областях та у південній частині до +20 градусів.Про це повідомила синоптикиняВночі буде +5+9, у Сумській, Харківській, Полтавській та Луганській областях буде холодніше, +2+5 градусів, а місцями на ґрунті заморозки 0-3 градуси.Вітер очікується південний, південно-східний, помірний.Дощі 2-го травня пройдуть у західних областях України, окрім Тернопільщини та Хмельницької області, а також місцями у північній частині. Під час дощу вдень можливі грози.На решті території України - без істотних опадів.У Києві понеділок очікується теплим, максимальна температура повітря становитиме+15+18 градусів.Найближчої ночі +5+7 градусів, заморозки вже відступають."Щось істотне з опадів у столиці завтра - навряд. У Києві найближчі дощі більш ймовірні 3-го та 9-го травня", - написала у дописі на своїй сторінці Наталка Діденко.