Якою буде погода в Україні у понеділок, 2 травня

Якою буде погода в Україні у понеділок, 2 травня
Понеділок (2 травня) в Україні буде теплим.
Протягом дня температура повітря становитиме +14+19 градусів, місцями у західних областях та у південній частині до +20 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вночі буде +5+9, у Сумській, Харківській, Полтавській та Луганській областях буде холодніше, +2+5 градусів, а місцями на ґрунті заморозки 0-3 градуси.

Вітер очікується південний, південно-східний, помірний.

Дощі 2-го травня пройдуть у західних областях України, окрім Тернопільщини та Хмельницької області, а також місцями у північній частині. Під час дощу вдень можливі грози.

На решті території України - без істотних опадів.

У Києві понеділок очікується теплим, максимальна температура повітря становитиме+15+18 градусів.

Найближчої ночі +5+7 градусів, заморозки вже відступають.

"Щось істотне з опадів у столиці завтра - навряд. У Києві найближчі дощі більш ймовірні 3-го та 9-го травня", - написала у дописі на своїй сторінці Наталка Діденко.

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Теги: погода, 2 травня, прогноз, синоптикиня, Наталка Діденко
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