Як у школах Луцька закінчиться навчальний рік

У Луцьку через воєнні дії на території України не бачать перспектив відновлення очного навчання до кінця навчального року.Про те, як завершиться навчальний рік для учнів луцьких шкіл, розповів очільник управління освіти Луцької громади Віталій Бондар, повідомляєЯк відомо, Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні до 25 травня. Навчальний рік у закладах освіти орієнтовно завершується наприкінці травня – на початку червня.«Тому я не бачу перспектив, що ми будемо відновлювати навчальний процес в режимі офлайн. Безпекова ситуація не на належному рівні», – зазначив Віталій Бондар.Ще в лютому 2022 року для учнів 4-х і 9-х класів була скасована ДПА. З 1 травня набирають чинності зміни до законодавства «Про освіту» щодо скасування ДПА в 11-му класі.Як анонсували в Міносвіти, цьогорічне ЗНО буде проходити у форматі мультипредметного тесту. У програму тестування увійшли три предмети: українська мова, математика та історія України. Попередньо планується, що буде по 20 тестових завдань з кожного предмету.Проте, зазначив Віталій Бондар, поки що немає ніякого офіційного документа щодо проведення ЗНО – є тільки анонс міністра освіти.Зі слів Віталія Бондаря, згідно з положенням про вступ дітей в 1-і, 5-і та 10-і класи, діти, які навчаються в даному закладі освіти, переходять в наступний клас згідно з наказом керівника закладу освіти.«Якщо діти цього ж закладу освіти бажають перейти з 9-ого у 10-ий клас, то вони переходять без усіляких екзаменаційних випробувань», – зазначив очільник управління освіти Луцької громади.Окрім того, за наявності вільних місць є можливість добрати дітей з інших закладів освіти. Якщо кількість дітей на вакантні місця буде більшою, то є можливість провести конкурсний відбір відповідно до тих профільних предметів, які будуть вивчати учні закладу освіти.Чимало дітей Луцької громади виїхали за межі України і продовжують навчання за кордоном.По закінченню навчального року вони так само отримують свідоцтва про початкову, базову чи повну освіту.Якщо вони мають намір наступного року навчатися у тих містах, де вони перебувають зараз, то, за бажанням, можуть бути відраховані із закладу освіти за заявою батьків або за власною заявою (якщо виповнилося 18 років).«Якщо ж із наступного року учні захочуть продовжити навчання і тут, і там, то можуть навчатися за екстернатною формою навчання», – додав Віталій Бондар.Як розповів Віталій Бондар, у Луцькій громаді вже є досвід проведення свята Останнього дзвоника режимі офлайн – через карантинні обмеження саме так відбувалося у попередні роки.Тож цього року, очевидно, Останній дзвоник теж проведуть дистанційно.