Російські окупанти знову почали обстрілювати «Азовсталь»
Сьогодні, 22:39
Окупанти почали знову обстрілювати "Азовсталь" в окупованому Маріуполі, щойно там завершилася евакуація частини українців.
Про це повідомив командир 12-ої бригади оперативного призначення Національної гвардії Денис Шлега, пише hromadske.
До моменту евакуації російський агресор два дні дотримувався режиму припинення вогню.
За словми Шлеги, зараз росіяни обстрілюють завод з різних видів зброї.
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Про це повідомив командир 12-ої бригади оперативного призначення Національної гвардії Денис Шлега, пише hromadske.
До моменту евакуації російський агресор два дні дотримувався режиму припинення вогню.
За словми Шлеги, зараз росіяни обстрілюють завод з різних видів зброї.
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