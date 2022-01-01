Російські окупанти знову почали обстрілювати «Азовсталь»





Про це повідомив командир 12-ої бригади оперативного призначення Національної гвардії Денис Шлега, пише



До моменту евакуації російський агресор два дні дотримувався режиму припинення вогню.



За словми Шлеги, зараз росіяни обстрілюють завод з різних видів зброї.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти почали знову обстрілювати "Азовсталь" в окупованому Маріуполі, щойно там завершилася евакуація частини українців.Про це повідомив командир 12-ої бригади оперативного призначення Національної гвардії Денис Шлега, пише hromadske. До моменту евакуації російський агресор два дні дотримувався режиму припинення вогню.За словми Шлеги, зараз росіяни обстрілюють завод з різних видів зброї.

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