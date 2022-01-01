У Провідну неділю на Харківщині загинули троє цивільних

На Харківщині внаслідок російських обстрілів у неділю загинуло 3 мирних мешканців, 8 поранено.Про це повідомляє голова Харківської ОДАСьогодні загарбники обстрілювали житлові квартали Харкова, зокрема Салтівку. По області зазнали обстрілів Богодухів, Золочів, Мала Данилівка.Унаслідок цих обстрілів, на жаль, загинули 3 людей, 8 мирних мешканців отримали поранення.За словами голови ОВА, як і в попередні дні, найгарячіше на території Харківщини по Ізюмському напрямку."Тут ворог продовжує спроби вести наступальні дії. Завдяки ефективним діям наших захисників, ці спроби невдалі. Сьогодні російські окупанти вкотре зазнали великих втрат в живій силі і техніці", - повідомив Синєгубов.Крім того, агресор вів обстріл позицій ЗСУ в районах населених пунктів Уди та Прудянка, і зазнав великих втрат в районі селища Старий Салтів.