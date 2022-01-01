У Провідну неділю на Харківщині загинули троє цивільних
Сьогодні, 01:40
На Харківщині внаслідок російських обстрілів у неділю загинуло 3 мирних мешканців, 8 поранено.
Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.
Сьогодні загарбники обстрілювали житлові квартали Харкова, зокрема Салтівку. По області зазнали обстрілів Богодухів, Золочів, Мала Данилівка.
Унаслідок цих обстрілів, на жаль, загинули 3 людей, 8 мирних мешканців отримали поранення.
За словами голови ОВА, як і в попередні дні, найгарячіше на території Харківщини по Ізюмському напрямку.
"Тут ворог продовжує спроби вести наступальні дії. Завдяки ефективним діям наших захисників, ці спроби невдалі. Сьогодні російські окупанти вкотре зазнали великих втрат в живій силі і техніці", - повідомив Синєгубов.
Крім того, агресор вів обстріл позицій ЗСУ в районах населених пунктів Уди та Прудянка, і зазнав великих втрат в районі селища Старий Салтів.
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Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.
Сьогодні загарбники обстрілювали житлові квартали Харкова, зокрема Салтівку. По області зазнали обстрілів Богодухів, Золочів, Мала Данилівка.
Унаслідок цих обстрілів, на жаль, загинули 3 людей, 8 мирних мешканців отримали поранення.
За словами голови ОВА, як і в попередні дні, найгарячіше на території Харківщини по Ізюмському напрямку.
"Тут ворог продовжує спроби вести наступальні дії. Завдяки ефективним діям наших захисників, ці спроби невдалі. Сьогодні російські окупанти вкотре зазнали великих втрат в живій силі і техніці", - повідомив Синєгубов.
Крім того, агресор вів обстріл позицій ЗСУ в районах населених пунктів Уди та Прудянка, і зазнав великих втрат в районі селища Старий Салтів.
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