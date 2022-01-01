Анатолій Тимощук уперше з'явився на публіці після російського вторгнення в Україну

Анатолій Тимощук уперше потрапив на камеру після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.



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Колишній гравець "жовто-синьої" збірної разом із рештою футболістів пітерської команди вийшов на поле стадіону після закінчення матчу проти "Локомотива" (3:1). Цей результат дозволив "Зеніту" достроково виграти чемпіонат країни.



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Тимощук був дуже щасливий, усім усміхався та роздавав "сердечка".



Також Анатолій взяв участь у церемонії нагородження, потім піднявся на трибуну та разом із одноклубниками святкував чемпіонство та знявся загальнокомандної фотосесії.



Нагадаємо,



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Помічник головного тренера "Зеніту" лучанинуперше потрапив на камеру після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.Про це пише "Обозреватель". Колишній гравець "жовто-синьої" збірної разом із рештою футболістів пітерської команди вийшов на поле стадіону після закінчення матчу проти "Локомотива" (3:1). Цей результат дозволив "Зеніту" достроково виграти чемпіонат країни.Тимощук був дуже щасливий, усім усміхався та роздавав "сердечка".Також Анатолій взяв участь у церемонії нагородження, потім піднявся на трибуну та разом із одноклубниками святкував чемпіонство та знявся загальнокомандної фотосесії.Нагадаємо, Тимощука позбавили усіх титулів та довічно відлучили від українського футболу

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