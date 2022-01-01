Анатолій Тимощук уперше з'явився на публіці після російського вторгнення в Україну

Анатолій Тимощук уперше з'явився на публіці після російського вторгнення в Україну
Помічник головного тренера "Зеніту" лучанин Анатолій Тимощук уперше потрапив на камеру після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Про це пише "Обозреватель".

Колишній гравець "жовто-синьої" збірної разом із рештою футболістів пітерської команди вийшов на поле стадіону після закінчення матчу проти "Локомотива" (3:1). Цей результат дозволив "Зеніту" достроково виграти чемпіонат країни.

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Тимощук був дуже щасливий, усім усміхався та роздавав "сердечка".

Також Анатолій взяв участь у церемонії нагородження, потім піднявся на трибуну та разом із одноклубниками святкував чемпіонство та знявся загальнокомандної фотосесії.

Нагадаємо, Тимощука позбавили усіх титулів та довічно відлучили від українського футболу.

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Теги: Анатолій Тимощук, війна, футболіст, Росія, Луцьк
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