Анатолій Тимощук уперше з'явився на публіці після російського вторгнення в Україну
Сьогодні, 05:22
Помічник головного тренера "Зеніту" лучанин Анатолій Тимощук уперше потрапив на камеру після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.
Про це пише "Обозреватель".
Колишній гравець "жовто-синьої" збірної разом із рештою футболістів пітерської команди вийшов на поле стадіону після закінчення матчу проти "Локомотива" (3:1). Цей результат дозволив "Зеніту" достроково виграти чемпіонат країни.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Анатолія Тимощука позбавили звання почесного громадянина Луцька
Тимощук був дуже щасливий, усім усміхався та роздавав "сердечка".
Також Анатолій взяв участь у церемонії нагородження, потім піднявся на трибуну та разом із одноклубниками святкував чемпіонство та знявся загальнокомандної фотосесії.
Нагадаємо, Тимощука позбавили усіх титулів та довічно відлучили від українського футболу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише "Обозреватель".
Колишній гравець "жовто-синьої" збірної разом із рештою футболістів пітерської команди вийшов на поле стадіону після закінчення матчу проти "Локомотива" (3:1). Цей результат дозволив "Зеніту" достроково виграти чемпіонат країни.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Анатолія Тимощука позбавили звання почесного громадянина Луцька
Тимощук був дуже щасливий, усім усміхався та роздавав "сердечка".
Також Анатолій взяв участь у церемонії нагородження, потім піднявся на трибуну та разом із одноклубниками святкував чемпіонство та знявся загальнокомандної фотосесії.
Нагадаємо, Тимощука позбавили усіх титулів та довічно відлучили від українського футболу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Анатолій Тимощук уперше з'явився на публіці після російського вторгнення в Україну
Сьогодні, 05:22
Кремль ухвалив рішення про напад на Молдову, – The Times
Сьогодні, 04:20
Уряд не змінив ціну на газ для населення
Сьогодні, 02:37
У Провідну неділю на Харківщині загинули троє цивільних
Сьогодні, 01:40
За добу ЗСУ відбили 10 атак на Сході
Сьогодні, 00:40
Медіа