На Волині сталася ДТП з мотоциклістом: є постраждалий

На Волині сталася ДТП з мотоциклістом: є постраждалий
Вчора ввечері, 1 травня, у селі Ворокомле у Камінь-Каширському районі сталася автопригода за участю мотоцикліста.

Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.

35-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом Viper, не врахував дорожньої обстановки та впав. Внаслідок ДТП травмувався 26-річний пасажир мотоцикла.

Потерпілий до лікарні не госпіталізовувався. Поліцейські мотоцикл вилучили.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.


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Теги: ДТП, Луцьк, мотоцикліст
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