На Волині за тиждень сталося 23 пожежі





Про це повідомляють на сторінці ДСНС у Волинській області.



Внаслідок пожеж 1 людина загинула, 1 травмована.



Зокрема, приборкано 12 пожеж трав’яного настилу: у Ковельському районі – 6 випадків, у Луцькому районі – 2, у Володимир-Волинському – 3, у Камінь-Каширському районі – 1.



За тиждень здійснено 10 виїздів на аварійно-рятувальні роботи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулий тиждень, в період з 25 квітня по 1 травня, волинські пожежники ліквідували 23 пожежі.Про це повідомляють на сторінці ДСНС у Волинській області.Внаслідок пожеж 1 людина загинула, 1 травмована.Зокрема, приборкано 12 пожеж трав’яного настилу: у Ковельському районі – 6 випадків, у Луцькому районі – 2, у Володимир-Волинському – 3, у Камінь-Каширському районі – 1.За тиждень здійснено 10 виїздів на аварійно-рятувальні роботи.

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