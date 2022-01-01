На Волині за тиждень сталося 23 пожежі

На Волині за тиждень сталося 23 пожежі
За минулий тиждень, в період з 25 квітня по 1 травня, волинські пожежники ліквідували 23 пожежі.

Про це повідомляють на сторінці ДСНС у Волинській області.

Внаслідок пожеж 1 людина загинула, 1 травмована.

Зокрема, приборкано 12 пожеж трав’яного настилу: у Ковельському районі – 6 випадків, у Луцькому районі – 2, у Володимир-Волинському – 3, у Камінь-Каширському районі – 1.

За тиждень здійснено 10 виїздів на аварійно-рятувальні роботи.

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Теги: пожежі, Волинь
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