На Волині за тиждень сталося 23 пожежі
Сьогодні, 09:59
За минулий тиждень, в період з 25 квітня по 1 травня, волинські пожежники ліквідували 23 пожежі.
Про це повідомляють на сторінці ДСНС у Волинській області.
Внаслідок пожеж 1 людина загинула, 1 травмована.
Зокрема, приборкано 12 пожеж трав’яного настилу: у Ковельському районі – 6 випадків, у Луцькому районі – 2, у Володимир-Волинському – 3, у Камінь-Каширському районі – 1.
За тиждень здійснено 10 виїздів на аварійно-рятувальні роботи.
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Про це повідомляють на сторінці ДСНС у Волинській області.
Внаслідок пожеж 1 людина загинула, 1 травмована.
Зокрема, приборкано 12 пожеж трав’яного настилу: у Ковельському районі – 6 випадків, у Луцькому районі – 2, у Володимир-Волинському – 3, у Камінь-Каширському районі – 1.
За тиждень здійснено 10 виїздів на аварійно-рятувальні роботи.
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