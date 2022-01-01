Білорусам вимикають інтернет, щоб приховати інформацію про пересування військ РФ, – розвідка





Про це



Вперше повне та часткове обмеження доступу абонентів мобільного зв’язку Республіки Білорусь до мережі інтернет зафіксували 1 квітня. Протягом місяця у доступі до мережі інтернет були обмежені цілі регіони Білорусі.



За оцінками воєнної розвідки України, відключення користувачів від мережі інтернет скоординовані спеціальними службами. Таким чином кгб Білорусі та ФСБ Росії намагаються обмежити спілкування патріотично налаштованих громадян та запобігти поширенню інформації у соціальних мережах про пересування територією республіки російської військової техніки.



Аномалії у доступі до мережі в окремих районах на південь та південний схід від Мінська вказують на коридор руху військової техніки, що підтверджено інформацією з інших джерел.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для приховування інформації про пересування російських окупаційних військ територією Республіки Білорусь, білорусам вимикають інтернет.Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.Вперше повне та часткове обмеження доступу абонентів мобільного зв’язку Республіки Білорусь до мережі інтернет зафіксували 1 квітня. Протягом місяця у доступі до мережі інтернет були обмежені цілі регіони Білорусі.За оцінками воєнної розвідки України, відключення користувачів від мережі інтернет скоординовані спеціальними службами. Таким чином кгб Білорусі та ФСБ Росії намагаються обмежити спілкування патріотично налаштованих громадян та запобігти поширенню інформації у соціальних мережах про пересування територією республіки російської військової техніки.Аномалії у доступі до мережі в окремих районах на південь та південний схід від Мінська вказують на коридор руху військової техніки, що підтверджено інформацією з інших джерел.

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