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23 800 окупантів та багато знищених бойових машин: втрати російської армії

23 800 окупантів та багато знищених бойових машин: втрати російської армії
ЗСУ продовжують завдавати нищівних втрат ворогу.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.05 орієнтовно склали:

особового складу близько 23800 (+300) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1048 (+22) од,
бойових броньованих машин ‒ 2519 (+48) од,
артилерійських систем– 459 (+8) од,
РСЗВ – 152 (+1) од,
засобів ППО – 80 (+0) од,
літаків – 194 (+2) од,
гелікоптерів – 155 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 1 824 (+28) од,
кораблів/катерів – 8 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 271 (+26),
спеціальної техніки – 38 (+6),
крилатих ракет – 84 (+0).

Наголошується, що найбільші втрати противника минулої доби були на Ізюмському напрямку.

Також у Генштабі зазначили, що згідно з алгоритмом знищені вранці 2 травня російські катери потраплять у зведення загальних втрат 3 травня.

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Теги: Росія, Україна, війна
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