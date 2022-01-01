23 800 окупантів та багато знищених бойових машин: втрати російської армії





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.05 орієнтовно склали:



особового складу близько 23800 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1048 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 2519 (+48) од,

артилерійських систем– 459 (+8) од,

РСЗВ – 152 (+1) од,

засобів ППО – 80 (+0) од,

літаків – 194 (+2) од,

гелікоптерів – 155 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 1 824 (+28) од,

кораблів/катерів – 8 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 271 (+26),

спеціальної техніки – 38 (+6),

крилатих ракет – 84 (+0).



Наголошується, що найбільші втрати противника минулої доби були на Ізюмському напрямку.



Також у Генштабі зазначили, що згідно з алгоритмом знищені вранці 2 травня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ЗСУ продовжують завдавати нищівних втрат ворогу.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу близько 23800 (+300) осіб ліквідовано,танків ‒ 1048 (+22) од,бойових броньованих машин ‒ 2519 (+48) од,артилерійських систем– 459 (+8) од,РСЗВ – 152 (+1) од,засобів ППО – 80 (+0) од,літаків – 194 (+2) од,гелікоптерів – 155 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 1 824 (+28) од,кораблів/катерів – 8 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 271 (+26),спеціальної техніки – 38 (+6),крилатих ракет – 84 (+0).Наголошується, що найбільші втрати противника минулої доби були на Ізюмському напрямку.Також у Генштабі зазначили, що згідно з алгоритмом знищені вранці 2 травня російські катери потраплять у зведення загальних втрат 3 травня.

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