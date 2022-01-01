За вихідні на Волині розселили 750 переселенців

За вихідні на Волині розселили 750 переселенців
750 вимушених переселенців розселили та забезпечили найнеобхіднішим упродовж минулих вихідних 30 квітня - 1 травня.

Про це повідомляє голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Станом на сьогодні Волинь прийняла 62839 переміщених українців.

Вільних місць – до 4 000 місць для розміщення, це - приватний сектор, готелі, комунальні заклади, хостели, тощо.

59 тисяч переселенців вже оформили статус внутрішньо перемішеної особи.

Серед ВПО:

- понад 28 600 осіб працездатного віку
- більше 2 тисяч - осіби з інвалідністю
- 7 600 пенсіонерів
- понад 70 багатодітних родин
- 10 батьків-одинаків

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Теги: переселенці, Волинь
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