За вихідні на Волині розселили 750 переселенців





Про це повідомляє голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.



Станом на сьогодні Волинь прийняла 62839 переміщених українців.



Вільних місць – до 4 000 місць для розміщення, це - приватний сектор, готелі, комунальні заклади, хостели, тощо.



59 тисяч переселенців вже оформили статус внутрішньо перемішеної особи.



Серед ВПО:



- понад 28 600 осіб працездатного віку

- більше 2 тисяч - осіби з інвалідністю

- 7 600 пенсіонерів

- понад 70 багатодітних родин

- 10 батьків-одинаків



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 750 вимушених переселенців розселили та забезпечили найнеобхіднішим упродовж минулих вихідних 30 квітня - 1 травня.Про це повідомляє голова Волинської ОВАСтаном на сьогодні Волинь прийняла 62839 переміщених українців.Вільних місць – до 4 000 місць для розміщення, це - приватний сектор, готелі, комунальні заклади, хостели, тощо.59 тисяч переселенців вже оформили статус внутрішньо перемішеної особи.Серед ВПО:- понад 28 600 осіб працездатного віку- більше 2 тисяч - осіби з інвалідністю- 7 600 пенсіонерів- понад 70 багатодітних родин- 10 батьків-одинаків

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