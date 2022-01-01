Через ракетний удар росіян в Одесі знесло дах у храмі УПЦ МП





Про це в ефірі телемарафону розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, - інформує



"У церкві Московського патріархату знесло дах після атаки рашистів. На превеликий жаль, в Одесі маємо загиблих і поранених. Це, мабуть, помста за 2 травня", – зазначив політик.



Він зазначив, що мотиви росіян складно зрозуміти. Адже вони завжди казали, що люблять Одесу, бо це для них "рідне" місто. Однак тепер скидають на нього ракети.



Нагадаємо, близько 18:33 в Одесі оголосили повітряну тривогу й містян закликали сховатися в укриття. За якийсь час у місті пролунав потужний вибух, а вже о 19:00 влада оголосила відбій тривоги.



З'ясувалося, що росіяни випустили свою ракету по Одесі. Вона пошкодила інфраструктуру міста. Кількість жертв та постраждалих наразі не уточнюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок ракетного удару росіян по Одесі в одній із церков міста знесло дах. Церква належить до юрисдикції УПЦ МП.Про це в ефірі телемарафону розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, - інформує 24 канал. "У церкві Московського патріархату знесло дах після атаки рашистів. На превеликий жаль, в Одесі маємо загиблих і поранених. Це, мабуть, помста за 2 травня", – зазначив політик.Він зазначив, що мотиви росіян складно зрозуміти. Адже вони завжди казали, що люблять Одесу, бо це для них "рідне" місто. Однак тепер скидають на нього ракети.Нагадаємо, близько 18:33 в Одесі оголосили повітряну тривогу й містян закликали сховатися в укриття. За якийсь час у місті пролунав потужний вибух, а вже о 19:00 влада оголосила відбій тривоги.З'ясувалося, що росіяни випустили свою ракету по Одесі. Вона пошкодила інфраструктуру міста. Кількість жертв та постраждалих наразі не уточнюють.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію