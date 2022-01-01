Зеленський закликає ЄС не перераховувати Росії мільярд євро за паливо щодня

Президент України Володимир Зеленський записав традиційне відеозвернення до українського народу за підсумками 68 дня російсько-української війни.«Завершується 68-й день нашої оборони. 68-й день самознищення Росії. Самознищення в усіх сенсах цього слова. Якщо колись у цієї держави й було те, що називається репутацією, то зараз Росія щодня робить такі речі, які просто виключають будь-яку адекватність», - сказав Володимир Зеленський.Як приклад президент пригадав словами міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що Гітлер мав єврейську кров і найбільших антисемітів можна знайти серед самих євреїв.«Як таке можна було сказати напередодні річниці перемоги над нацизмом. Ці слова означають, що найвищий дипломат Росії перекладає на єврейський народ провину за злочини нацистів», - сказав президент.Також Володимир Олександрович пригадав обстріл росіянами Бабиного Яру, пошкодження Мінори на місці масових розстрілів євреїв поблизу Харкова, тощо.«Сьогодні російські війська нанесли черговий ракетний удар по Одесі, зруйнували гуртожиток, вбили хлопчика 14 років, поранили 17-річну дівчинку. У неї осколкове поранення. Чим російській державі загрожували діти та гуртожиток? Отак вони воюють. В Лисичанську від російського обстрілу згоріла гімназія, якій було понад 100 років. Вона витримала дві світові війни, але й вона стала загрозою для сучасної Росії. 220 українських дітей вбиті російською армією з 24 лютого. МИ знаємо не про всіх, бо не маємо доступу до тимчасово окупованих територій. 1570 закладів освіти зруйновано, або пошкоджено. Саме тому весь вільний світ об’єднався, щоб ніхто не виправдовував нацизму, не вбивав дітей, не руйнував мирні міста, як це робить Росія», - сказав глава держави.Володимир Зеленський розповів, що зустрічався із міністром закордонних справ Данії, з яким обговорили комплекс питань двосторонніх відносин. Президент розповів, що бачить хороші сигнали від влади Данії.«Найближчим часом очікуємо на новий санкційний пакет від Євросоюзу. У цьому пакеті мають бути чіткі кроки для блокування доходів Росії від енергоресурсів. Щоб державі-терористу не передавали мільярд євро щодня за викопне паливо. Але також уже зараз варто готуватися до наступних санкційних кроків. У будь-якому разі доведеться блокувати всі експортно-імпортні операції з Росією. Бо без цього у Москві так і не зрозуміють, що міжнародне право та мир у Європі потрібно поважати», - сказав Зеленський.Президент зазначив, що евакуаційна операція у Маріуполі триває, очікується рух гуманітарними коридорами з Бердянська, Токмака та Василівки.