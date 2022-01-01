Показали наслідки ракетного обстрілу Одеси. ВІДЕО





Відео опублікували у Одеській міськраді, - повідомляє "Українська правда".



У відеозверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок ракетного удару росіян по Одесі постраждала будівля гуртожитку. Загинув 14-річний хлопчик, 17-річна дівчина отримала осколкові поранення.



Наслідки ракетного удару РФ по Одесі, загинула одна дитина і ще одну поранено. Відео Одеської міськради pic.twitter.com/SzcWk10Ez2 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 2, 2022

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оприлюднили відео наслідків ракетного обстрілу Одеси росіянами.Відео опублікували у Одеській міськраді, - повідомляє "Українська правда".У відеозверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок ракетного удару росіян по Одесі постраждала будівля гуртожитку. Загинув 14-річний хлопчик, 17-річна дівчина отримала осколкові поранення.

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