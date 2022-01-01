Показали наслідки ракетного обстрілу Одеси. ВІДЕО

Показали наслідки ракетного обстрілу Одеси. ВІДЕО
Оприлюднили відео наслідків ракетного обстрілу Одеси росіянами.

Відео опублікували у Одеській міськраді, - повідомляє "Українська правда".

У відеозверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок ракетного удару росіян по Одесі постраждала будівля гуртожитку. Загинув 14-річний хлопчик, 17-річна дівчина отримала осколкові поранення.


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Теги: Одеса, обстріл, війна, росія
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