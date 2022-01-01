Фольклорний гурт з Волині виступив у Польщі на підтримку України
Сьогодні, 02:17
Фольклорний гурт "Намисто" з Ковеля виступив на підтримку України у Польщі в рамках проєкту "Україна — красива, смачна, здорова".
Ця благодійна ініціатива подорожує країною наших сусідів. Вона покликана не лише фінансово підтримати українців, але й психологічно, допомогти їм адаптуватись у новій країні, заповнити свій життєвий простір цікавими справами, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Минулих вихідних проєкт приймало місто Тарнув, що неподалік Кракова. Там організували українську гастромайовку. На центральній площі проходив ярмарок різноманітних смаколиків. Кошти за них і спрямовували на підтримку України.
А українського духу додавали кольори нашого національного прапора. Вони були присутні всюди: в декорі столів учасників, фотозоні, костюмах. Та й вулиця з жовто-блакитними парасолями теж нагадувала про Україну.
Але найбільше гуртувала наша пісня, яка звучала зі сцени упродовж двох днів. Представники Ковеля, Івано-Франківська, Тернополя, Жашкова виступали у ці дні в Тарнуві.
Особливо виділялись ковельчани. І не лише своєю програмою, яку вони підготували, але й красивими стародавніми строями.
Гурт “Намисто” сподобався публіці виконанням Гімну України, “Червоної калини” чи “Сторононьки рідної”.
Серед організаторів дійства – Почесний Консул України в місті Тарнув Бартоломей Бабушка.
“Будьмо з Україною. Допомагаймо Україні, і вона неодмінно переможе”, – наголосив він.
У свою чергу начальник управління культури, молоді, спорту та туризму Андрій Мигуля подякував ініціаторам проєкту за можливість взяти у ньому участь.
“У цей непростий час нам вдалось приїхати до вас. Це хороша нагода ще раз розповісти полякам про те, що відбувається в Україні, і сказати спасибі за вашу неймовірну підтримку, увагу і допомогу. Ми всі хочемо, аби війна якнайшвидше завершилась. Але наша дружба, спільні справи, проєкти без сумніву матимуть продовження”, — говорив він у своєму виступі перед українсько-польськими глядачами.
Увага місцевої преси і телебачення теж була прикута до волинських артистів. Керівник “Намиста” Наталія Гончар одному із каналів підкреслила, що українська пісня — це той найцінніший духовний скарб, без якого неможливо уявити нашу країну. І гурт береже це надбання, переспівує, пропагує народну музику, фольклор. А сьогодні українська пісня зазвучала з новою силою, стала ще більш популярною. Вона єднає людей, додає їм впевненості, сили духу, підбадьорює.
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Ця благодійна ініціатива подорожує країною наших сусідів. Вона покликана не лише фінансово підтримати українців, але й психологічно, допомогти їм адаптуватись у новій країні, заповнити свій життєвий простір цікавими справами, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Минулих вихідних проєкт приймало місто Тарнув, що неподалік Кракова. Там організували українську гастромайовку. На центральній площі проходив ярмарок різноманітних смаколиків. Кошти за них і спрямовували на підтримку України.
А українського духу додавали кольори нашого національного прапора. Вони були присутні всюди: в декорі столів учасників, фотозоні, костюмах. Та й вулиця з жовто-блакитними парасолями теж нагадувала про Україну.
Але найбільше гуртувала наша пісня, яка звучала зі сцени упродовж двох днів. Представники Ковеля, Івано-Франківська, Тернополя, Жашкова виступали у ці дні в Тарнуві.
Особливо виділялись ковельчани. І не лише своєю програмою, яку вони підготували, але й красивими стародавніми строями.
Гурт “Намисто” сподобався публіці виконанням Гімну України, “Червоної калини” чи “Сторононьки рідної”.
Серед організаторів дійства – Почесний Консул України в місті Тарнув Бартоломей Бабушка.
“Будьмо з Україною. Допомагаймо Україні, і вона неодмінно переможе”, – наголосив він.
У свою чергу начальник управління культури, молоді, спорту та туризму Андрій Мигуля подякував ініціаторам проєкту за можливість взяти у ньому участь.
“У цей непростий час нам вдалось приїхати до вас. Це хороша нагода ще раз розповісти полякам про те, що відбувається в Україні, і сказати спасибі за вашу неймовірну підтримку, увагу і допомогу. Ми всі хочемо, аби війна якнайшвидше завершилась. Але наша дружба, спільні справи, проєкти без сумніву матимуть продовження”, — говорив він у своєму виступі перед українсько-польськими глядачами.
Увага місцевої преси і телебачення теж була прикута до волинських артистів. Керівник “Намиста” Наталія Гончар одному із каналів підкреслила, що українська пісня — це той найцінніший духовний скарб, без якого неможливо уявити нашу країну. І гурт береже це надбання, переспівує, пропагує народну музику, фольклор. А сьогодні українська пісня зазвучала з новою силою, стала ще більш популярною. Вона єднає людей, додає їм впевненості, сили духу, підбадьорює.
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