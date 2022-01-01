В Угорщині хотіли відібрати частину території України, – секретар РНБО

Олексій Данілов.



Про це він сказав під час телемарафону, - пише



Секретар РНБО різко розкритикував позицію Будапешта щодо Російскої Федерації.



Данілов сказав, що Угорщина хотіла відібрати частину української території.



"Та ж Угорщина, яка відкрито заявляє про співпрацю з РФ. Більше того, вона була попереджена Путіним, що буде напад на нашу країну. Ви бачили її позицію. Вона вважала, що зможе забрати частину території. Побачимо, які наслідки будуть для цієї країни за результатами війни", - заявив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Угорщина знала про плани Росії щодо війни, вважає секретар Ради національної безпеки і оборониПро це він сказав під час телемарафону, - пише "Газета ua" Секретар РНБО різко розкритикував позицію Будапешта щодо Російскої Федерації.Данілов сказав, що Угорщина хотіла відібрати частину української території."Та ж Угорщина, яка відкрито заявляє про співпрацю з РФ. Більше того, вона була попереджена Путіним, що буде напад на нашу країну. Ви бачили її позицію. Вона вважала, що зможе забрати частину території. Побачимо, які наслідки будуть для цієї країни за результатами війни", - заявив він.

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