УЄФА заборонив російським клубам брати участь в єврокубках
Сьогодні, 03:18
Союз європейських футбольних асоціацій заборонив російським клубам брати участь в турнірах у сезоні 2022/23.
Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на УЄФА.
Крім того, заявки Росії на проведення Євро-2028/2032 визнали "неприйнятними".
Збірну Росії відсторонили від Ліги націй на поточний сезон.
Крім того, жіночу збірну Росії не допустили до чемпіонату Європи-2022 (її замінить Португалія). Також команда РФ не гратиме в кваліфікації до ЧС-2023 (результати попередніх матчів анулюють).
Молодіжну збірну Росії також відсторонили від чемпіонату Європи.
Таким чином, російські команди не гратимуть у Лізі чемпіонів, Лізі Європи, Лізі конференцій, Жіночій Лізі чемпіонів і Юнацькій лізі УЄФА.
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Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на УЄФА.
Крім того, заявки Росії на проведення Євро-2028/2032 визнали "неприйнятними".
Збірну Росії відсторонили від Ліги націй на поточний сезон.
Крім того, жіночу збірну Росії не допустили до чемпіонату Європи-2022 (її замінить Португалія). Також команда РФ не гратиме в кваліфікації до ЧС-2023 (результати попередніх матчів анулюють).
Молодіжну збірну Росії також відсторонили від чемпіонату Європи.
Таким чином, російські команди не гратимуть у Лізі чемпіонів, Лізі Європи, Лізі конференцій, Жіночій Лізі чемпіонів і Юнацькій лізі УЄФА.
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