УЄФА заборонив російським клубам брати участь в єврокубках





Про це повідомляє



Крім того, заявки Росії на проведення Євро-2028/2032 визнали "неприйнятними".



Збірну Росії відсторонили від Ліги націй на поточний сезон.



Крім того, жіночу збірну Росії не допустили до чемпіонату Європи-2022 (її замінить Португалія). Також команда РФ не гратиме в кваліфікації до ЧС-2023 (результати попередніх матчів анулюють).



Молодіжну збірну Росії також відсторонили від чемпіонату Європи.



Таким чином, російські команди не гратимуть у Лізі чемпіонів, Лізі Європи, Лізі конференцій, Жіночій Лізі чемпіонів і Юнацькій лізі УЄФА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Союз європейських футбольних асоціацій заборонив російським клубам брати участь в турнірах у сезоні 2022/23.Про це повідомляє "Українська правда" , посилаючись на УЄФА.Крім того, заявки Росії на проведення Євро-2028/2032 визнали "неприйнятними".Збірну Росії відсторонили від Ліги націй на поточний сезон.Крім того, жіночу збірну Росії не допустили до чемпіонату Європи-2022 (її замінить Португалія). Також команда РФ не гратиме в кваліфікації до ЧС-2023 (результати попередніх матчів анулюють).Молодіжну збірну Росії також відсторонили від чемпіонату Європи.Таким чином, російські команди не гратимуть у Лізі чемпіонів, Лізі Європи, Лізі конференцій, Жіночій Лізі чемпіонів і Юнацькій лізі УЄФА.

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