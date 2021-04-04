УЄФА заборонив російським клубам брати участь в єврокубках

УЄФА заборонив російським клубам брати участь в єврокубках
Союз європейських футбольних асоціацій заборонив російським клубам брати участь в турнірах у сезоні 2022/23.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на УЄФА.

Крім того, заявки Росії на проведення Євро-2028/2032 визнали "неприйнятними".

Збірну Росії відсторонили від Ліги націй на поточний сезон.

Крім того, жіночу збірну Росії не допустили до чемпіонату Європи-2022 (її замінить Португалія). Також команда РФ не гратиме в кваліфікації до ЧС-2023 (результати попередніх матчів анулюють).

Молодіжну збірну Росії також відсторонили від чемпіонату Європи.

Таким чином, російські команди не гратимуть у Лізі чемпіонів, Лізі Європи, Лізі конференцій, Жіночій Лізі чемпіонів і Юнацькій лізі УЄФА.

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Теги: футбол, росія, УЄФА, дискваліфікація
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