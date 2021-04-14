Екскапітан «Волині» зробив розкішний дебютний асист в Угорщині. ВІДЕО

Екскапітан «Волині» зробив розкішний дебютний асист в Угорщині. ВІДЕО
Колишній капітан луцької "Волині" зробив дебютний асист у чемпіонаті Угорщини за "Фехервар".

Новий клуб Артема Шабанова без проблем на виїзді розгромив "Дебрецен" з рахунком 0:3, - повідомляє Спорт24.


У складі гостей зіграли одразу чотири українські легіонери – Богдан Лєднєв, Іван Петряк, Євген Макаренко та Артем Шабанов. Останній безпосередньо долучився до тріумфального результату.

Український захисник провів на полі усі 90 хвилин та взяв участь у третьому голі. Колишній "волинянин" віддав філігранну передачу з глибини поля на Него, який головою перевів м'яч у ворота Дебрецена.

До цього у ворота господарі влетіло ще два м'ячі. У підсумку – 0:3 звитяга "Фехервара".

Для Шабанова цей асист став дебютним у новій команді. В угорському чемпіонаті Артем відіграв вже 8-м поєдинків.



Як відомо, за луцьку "Волинь" Артем Шабанов виступав у період з 2014 по 2016 роки, зіграв 60 матчів, неодноразово виводивши "хресносців" на поле у якоті капітана. Також Артем за період проведений у "Волині" відзначився одним голом.

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Теги: футбол, Волинь, Шабанов
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