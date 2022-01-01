У Збройних силах України презентували пісню про Чорнобаївку. ВІДЕО

У Збройних силах України презентували пісню про славнозвісний населений пункт Чорнобаївка, де полягло багато окупантів.Відео пісні опублікували на сторінці Генерального штабу ЗСУ."Кажуть люди, що то козак Чорнобай зачарував те місце. А ми думаємо – не так: швидше за все, то наші дівчата чаклують... Принаймні такий висновок напрошується, коли слухаєш пісню Світлани Реднич, солістки Заслуженого академічного зразково-показового оркестру Збройних Сил України. Чарівна українка миттєво перевтілюється в різні образи, щоб ввести ворога в оману, заплутати, закружляти – і знову й знову зав’язати у вузол всі шляхи-дороги, вчергове привести в ту саму Чорнобаївку, під влучний удар наших воїнів.Втім, хто сказав, що вороги добре горять тільки на Херсонщині?Нині вся Україна для російських зайд – одна велика й смертельно небезпечна Чорнобаївка, чорне пекло для ворогів", - йдеться у підписі до ролика.