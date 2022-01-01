В «Укрзалізниці» радять купувати квитки в касах через кібератаки та збої системи

В «Укрзалізниці» радять клієнтам купувати квитки у касах, щоб уникнути незручностей через збої в системі онлайн-продажу, які спричинені кібератаками.Про це повідомляють «Укрзалізниці»."Ви прекрасно розумієте, що ми - мішень для кібератак мишебратьєв. І не тільки сервери УЗ, але й найбільші провайдери мобільного зв'язку, телефонії та інтернету", - йдеться у дописі.Залізничники цілодобово борються з кібератаками та збоями в системі.В "Укрзалізниці" запевняють, що дані на серверах цілі, поїзди продовжують рух, але booking для трафіку з-поза меж України потрібно було закрити."У касі - ризик 0. Ми вивели на роботу максимум касирів, щоб дещо спростити задачу пасажирам, але водночас куди більше віримо в діджитал, а відтак наполегливо тримаємо кібероборону і дописуємо застосунок. Через booking та чат-боти продажі теж проходять, а якщо вже Ваш платіж зависне – гроші буде повернено через 3-10 банківських днів, залежно від банку", - повідомляють залізничники.