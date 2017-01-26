В Україні наразі не планують наступний етап мобілізації

В Україні наразі не планують наступний етап мобілізації
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що наразі наступного етапу мобілізації не відбудеться.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

«На сьогодні у нас достатня кількість військових, які вже прийшли до військкоматів і яких ми залучили. На сьогодні йде навчання, йде підготовка наших бійців. І те, що ми зробили у першу чергу, цього достатньо для того, щоб ми могли захищати нашу країну», - сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ЗСУ, мобілізація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Фольклорний гурт з Волині виступив у Польщі на підтримку України
Сьогодні, 02:17
В Україні наразі не планують наступний етап мобілізації
Сьогодні, 01:21
Показали наслідки ракетного обстрілу Одеси. ВІДЕО
Сьогодні, 00:26
3 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Зеленський закликає ЄС не перераховувати Росії мільярд євро за паливо щодня
02 травень, 23:11
Схожі новини
Волинянину «впаяли» два роки за ухилення від мобілізації Волинянину «впаяли» два роки за ухилення від мобілізації
26 січень, 2017, 08:09
Потреба у проведенні сьомої хвилі мобілізації відпала Потреба у проведенні сьомої хвилі мобілізації відпала
19 квітень, 2016, 03:59
Сьома хвиля мобілізації під питанням Сьома хвиля мобілізації під питанням
06 квітень, 2016, 02:59
Сьомій хвилі мобілізації бути. Генштаб^ Сьомій хвилі мобілізації бути. Генштаб^
15 січень, 2016, 21:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Фольклорний гурт з Волині виступив у Польщі на підтримку України
Сьогодні, 02:17
 0
В Україні наразі не планують наступний етап мобілізації
Сьогодні, 01:21
 0
Показали наслідки ракетного обстрілу Одеси. ВІДЕО
Сьогодні, 00:26
 0
3 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Зеленський закликає ЄС не перераховувати Росії мільярд євро за паливо щодня
02 травень, 23:11
 0
Медіа
відео
1/8