В Україні наразі не планують наступний етап мобілізації

Олексій Данілов заявив, що наразі наступного етапу мобілізації не відбудеться.



Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає



«На сьогодні у нас достатня кількість військових, які вже прийшли до військкоматів і яких ми залучили. На сьогодні йде навчання, йде підготовка наших бійців. І те, що ми зробили у першу чергу, цього достатньо для того, щоб ми могли захищати нашу країну», - сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Секретар РНБОзаявив, що наразі наступного етапу мобілізації не відбудеться.Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає Укрінформ «На сьогодні у нас достатня кількість військових, які вже прийшли до військкоматів і яких ми залучили. На сьогодні йде навчання, йде підготовка наших бійців. І те, що ми зробили у першу чергу, цього достатньо для того, щоб ми могли захищати нашу країну», - сказав він.

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