В Україні наразі не планують наступний етап мобілізації
Сьогодні, 01:21
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що наразі наступного етапу мобілізації не відбудеться.
Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.
«На сьогодні у нас достатня кількість військових, які вже прийшли до військкоматів і яких ми залучили. На сьогодні йде навчання, йде підготовка наших бійців. І те, що ми зробили у першу чергу, цього достатньо для того, щоб ми могли захищати нашу країну», - сказав він.
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Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.
«На сьогодні у нас достатня кількість військових, які вже прийшли до військкоматів і яких ми залучили. На сьогодні йде навчання, йде підготовка наших бійців. І те, що ми зробили у першу чергу, цього достатньо для того, щоб ми могли захищати нашу країну», - сказав він.
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