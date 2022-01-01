Росіяни обстріляли ракетами Одесу: є загиблі та поранені

Росіяни обстріляли ракетами Одесу: є загиблі та поранені
Росія завдала ракетного удару по Одесі 2 травня, внаслідок якого є загиблі та поранені.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Максим Марченко у Telegram.

"Ворог завдав ракетного удару по одному з об'єктів інфраструктури Одеси. На жаль є загиблі та поранені. Ми цього так не залишимо. Щоразу ці покидьки діють як звичайні терористи, а з терористами у нас розмова одна. Ми будемо їх знищувати, доки жодного живого окупанта не залишиться на українській землі!" - написав Марченко.

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