Росіяни обстріляли ракетами Одесу: є загиблі та поранені
Сьогодні, 20:16
Росія завдала ракетного удару по Одесі 2 травня, внаслідок якого є загиблі та поранені.
Про це повідомив керівник Одеської ОВА Максим Марченко у Telegram.
"Ворог завдав ракетного удару по одному з об'єктів інфраструктури Одеси. На жаль є загиблі та поранені. Ми цього так не залишимо. Щоразу ці покидьки діють як звичайні терористи, а з терористами у нас розмова одна. Ми будемо їх знищувати, доки жодного живого окупанта не залишиться на українській землі!" - написав Марченко.
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Про це повідомив керівник Одеської ОВА Максим Марченко у Telegram.
"Ворог завдав ракетного удару по одному з об'єктів інфраструктури Одеси. На жаль є загиблі та поранені. Ми цього так не залишимо. Щоразу ці покидьки діють як звичайні терористи, а з терористами у нас розмова одна. Ми будемо їх знищувати, доки жодного живого окупанта не залишиться на українській землі!" - написав Марченко.
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