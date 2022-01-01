За ніч російські літаки випустили з Білорусі щонайменше 20 ракет, – ЗМІ





Про це повідомляє



Російські літаки завдали масованого ракетного удару по Київській, Чернігівській та Житомирській областях. Перший запуск було здійснено приблизно о 3:45 з повітря.



“Ймовірно, вильоти бомбардувальників були з території РФ, тому про зльоти з Білорусі (Барановичі, Лунинець, Ліда, Мачулищі) у нас інформації не було. Схема раніше була такою: зліт авіації з аеродромів РФ, вхід у повітряний простір Білорусі, підліт близько до кордону з Україною, запуск ракет, поки літак над Білоруссю (щоб його не збили), розворот. І назад теж повертаються до РФ”, - йдеться у повідомленні.



Припускається, що російські літаки перебували на великій висоті, тому про запуски ракет стало відомо лише за специфічним слідом, що супроводжується звуком, схожим на вибух.



"Інформацію про те, скільки всього було запусків з боку території Білорусі (з повітря і, можливо, землі) – чекатимемо від ЗСУ, зібрану технічними засобами”, - додали у повідомленні.



Після першого запуску ракет російська авіація здійснила повторний удар близько 5:40 ранку. У повідомленні йдеться про запуск щонайменше чотирьох ракет.



Загалом було використано не менше двох десятків ракет.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 25 червня російські літаки випустили щонайменше 20 ракет з білорусько-українського кордону.Про це повідомляє Білоруський Гаюн Російські літаки завдали масованого ракетного удару по Київській, Чернігівській та Житомирській областях. Перший запуск було здійснено приблизно о 3:45 з повітря.“Ймовірно, вильоти бомбардувальників були з території РФ, тому про зльоти з Білорусі (Барановичі, Лунинець, Ліда, Мачулищі) у нас інформації не було. Схема раніше була такою: зліт авіації з аеродромів РФ, вхід у повітряний простір Білорусі, підліт близько до кордону з Україною, запуск ракет, поки літак над Білоруссю (щоб його не збили), розворот. І назад теж повертаються до РФ”, - йдеться у повідомленні.Припускається, що російські літаки перебували на великій висоті, тому про запуски ракет стало відомо лише за специфічним слідом, що супроводжується звуком, схожим на вибух."Інформацію про те, скільки всього було запусків з боку території Білорусі (з повітря і, можливо, землі) – чекатимемо від ЗСУ, зібрану технічними засобами”, - додали у повідомленні.Після першого запуску ракет російська авіація здійснила повторний удар близько 5:40 ранку. У повідомленні йдеться про запуск щонайменше чотирьох ракет.Загалом було використано не менше двох десятків ракет.Зображення ілюстративне

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