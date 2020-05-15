На Волині працюють пришкільні табори. ВІДЕО

На Волині працюють пришкільні табори. ВІДЕО
З 20 червня по 7 липня у Ковельській громаді, попри воєнний стан, запрацювали пришкільні табори. Вони функціонують на базі п’яти закладів загальної середньої освіти

Про це розповів Суспільному керівник Ковельського управління освіти Віктор Бичковський.

Один із таборів наразі відвідують 30 дітей шкільного віку.

Олена Мокійчук вперше керує табором із денним перебуванням, що діє у ковельському ліцеї. З огляду на безпекову ситуацію обмеження покидати навчальний заклад компенсують дозвіллям у гуртках. Займаються із дітьми з 9-ї до 15-ї години.

Для дітей, які оздоровлюються у таборі, облаштували спец укриття ще на початку березня. Свого часу ним користувалися і мешканці мікрорайону.

"Діти проходили навчання, як їм поводитися під час евакуації. Дзвенить два довгих дзвінки, коли звучить повітряна тривога. Ми спускаємось у бомбосховище", – розповідає керівниця пришкільного табору.

Як розповів директор Ковельського ліцею Ігор Ткачук, дітям на час перебування в таборі не можна залишати приміщення та прилеглу територію. також забороною через воєнний стан – екскурсії, відвідування річок, озер та лісів.

"Коли була змістовна програма без обмежень, то було 160 дітей. А зараз обмеження досить суттєві", – розповів директор.

Зі слів керівника управління освіти громади, питання відпочинку дітей було утверджене ще на початку року. У квітні влаштували опитування серед батьків. З’ясували, що охочих оздоровитися – 300 дітей.

На дворазове харчування дітей у таборах громади з місцевого бюджету виділили 189 тисяч гривень.


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Теги: Волинь, табори
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