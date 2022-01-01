Через вторгнення Росії в Чорному морі загинули понад 3 тисячі дельфінів

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну негативно впливає і на дику природу, зокрема фауну Чорного моря.Через вибухи та роботу гідролокаторів гинуть тисячі дельфінів. Про це повідомив голова науково-дослідного відділу національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русев.Обстеження тільки невеличкої ділянки піщаного пересипу узбережжя Чорного моря у Національному природному парку "Тузлівські лимани" показало наявність загиблих дельфінів."Великі простори пересипу лишились поза нашими очами і через військову заборону, немає можливості обстежити ще великі території де теж імовірно є загиблі дельфіни. Відомо, що комунікація є у всіх дельфінів і відбувається вона різними засобами. У найбільш відомих людині дельфінів - афалінів, комунікаційні сигнали розташовані у звуковому діапазоні. Тобто їх можна відчути людським вухом, як так звані клацання та свист, що імовірно чули багато спостерігачів з вас. Але, ехолокаційний сигнал зазвичай людським вухом не відчувається, бо лягає в ультразвуковому діапазоні. Останніми роками найбільшу тривогу викликала загибель дельфінів у рибальських, браконьєрських сітках, але зараз факти багаточисельних знахідок загиблих дельфінів на узбережжі моря у нашому нацпарку, на узбережжі моря в різних причорноморських країнах, у тому числі і на узбережжях Чорного моря в Росії, приголомшують своєю неймовірною чисельністю, порівняно з іншими роками за цей період", - написав Іван Русев.Головною причиною є вбивча війна рашистів не тільки проти нас – українців, але і проти найрозумніших істот світу дикої природи – дельфінів. Потужні сонари та вибухи руйнують тонку навігаційну систему тварин і такі "сліпі" дельфіни помирають від голоду, не маючи можливости спіймати собі рибу, через слабкість організму в них активуються інфекційні хвороби і вони також гинуть.Природоохоронці продовжують отримувати повідомлення про загибель дельфінів з Болгарії та Румунії.За оцінками фахівців через військові дії у Чорному морі загинуло не менш як 3 тисячі особин дельфінів.