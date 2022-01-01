Українські десантники збили ще один російський літак
Сьогодні, 01:15
На одному з напрямків, військовослужбовець підрозділу протиповітряної оборони 79 окремої десантно-штурмової бригади з Миколаєва збив російський літак.
Про це повідомляє служба зв‘язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Влучний постріл український воїн зробив 24 червня. Цей день став останнім для збитого російського штурмовика Су-25 “Грач”.
Броньований літак окупантів був назавжди приземлений з ПЗРК “Ігла”.
До речі, зенітник, який збив літак, прийшов до війська добровольцем по мобілізації, та отримав відповідну підготовку свої спеціальності, про що свідчить збитий “Грач”.
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Про це повідомляє служба зв‘язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Влучний постріл український воїн зробив 24 червня. Цей день став останнім для збитого російського штурмовика Су-25 “Грач”.
Броньований літак окупантів був назавжди приземлений з ПЗРК “Ігла”.
До речі, зенітник, який збив літак, прийшов до війська добровольцем по мобілізації, та отримав відповідну підготовку свої спеціальності, про що свідчить збитий “Грач”.
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