Українські десантники збили ще один російський літак

На одному з напрямків, військовослужбовець підрозділу протиповітряної оборони 79 окремої десантно-штурмової бригади з Миколаєва збив російський літак.Про це повідомляє служба зв‘язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.Влучний постріл український воїн зробив 24 червня. Цей день став останнім для збитого російського штурмовика Су-25 “Грач”.Броньований літак окупантів був назавжди приземлений з ПЗРК “Ігла”.До речі, зенітник, який збив літак, прийшов до війська добровольцем по мобілізації, та отримав відповідну підготовку свої спеціальності, про що свідчить збитий “Грач”.