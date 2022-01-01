В ООН прогнозують, що через війну в Україні світові загрожуватиме голод

В ООН прогнозують, що через війну в Україні світові загрожуватиме голод
Вже наступного року через війну в Україні світ може наразитися на катастрофу через дедалі зростаючий дефіцит продовольства.

Світу загрожує "безпрецедентна глобальна криза голоду", головною причиною якої може стати війна в Україні. Про це заявив генсек ООН Антоніо Гутерреш, повідомляє Кореспондент.

Гутерреш заявив, що на додаток до зміни клімату, пандемії коронавірусу і нерівності війна в Україні призвела до "безпрецедентної глобальної кризи голоду", від якої вже страждають сотні мільйонів людей.

"Є реальний ризик, що у 2022 році оголосять, що голоду багато… А 2023 рік може бути ще гіршим", – сказав він.

Гутерреш зазначив, що врожаї в Азії, Африці, Північній та Південній Америці постраждають, адже фермери по всьому світу намагаються приборкати зростаючі ціни на добрива й енергоносії.

"Проблеми з доступом до продовольства цього року можуть перетворитися на глобальну нестачу продовольства в наступному році", – сказав він.

Гутерреш додав, що жодна країна не буде застрахована від соціальних і економічних наслідків такої катастрофи.

За його словами, в ООН працюють над угодою, яка дозволить Україні експортувати продовольство, зокрема через Чорне море, і дозволить Росії постачати продовольство й добрива на світові ринки без обмежень.

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Теги: Україна, війна, світ, голод
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