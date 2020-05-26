«Батальйон» пенсіонерок з Волині готує для ЗСУ енергетичні набори. ВІДЕО





Про це повідомляє

Жінки лущать горіхи, додають родзинки та цукерки усе пакують в торбинки та відправляють військовим, – розповіла Суспільному одна із волонтерок батальйону Тетяна Хомячук. Жінка долучила до волонтерства і свою маму — Любов Хомячук.



Назва батальйону виникла жартома, — каже жінка, – чистили горіхи сміялися і хтось сказав: Ось який в нас батальйон "Горішок"! Так назва і закріпилася.



Продукти пенсіонерки частково купують за гроші з власної пенсії, допомагають волонтери та місцеві жителі.



Учні місцевої школи до пакунків, які формують жінки, приносять патріотичні малюнки та листи зі словами підтримки для військових.



Волонтерський батальйон "Горішок": четверо пенсіонерок з Волині допомагають військовим

Місцеві діти пишуть листівки військовим. Фото: Суспільне Луцьк

"Любимо", "Чекаємо живим дому", "Привіт з Веснянки", "З Вами Бог і Україна" – пишуть діти, що дуже хвилюються за захисників України та чекають їхнього повернення живими та здоровими додому", — розповідає волонтерка батальйону "Горішок" Галина Козлова.



Зі словами молитви складає пакунки пенсіонерка Олена Миндреску. Вона чекає з війни двох синів, які нині служать у лавах Збройних сил України.



Загалом до складу батальйону входять донька та мама – Тетяна та Любов Хомячуки, Олена Миндреску та Галина Козлова.





Скільки пакунків уже зібрали, – говорить волонтерка Олена Миндреску не рахували. Додає: але точно більше ніж пів тисячі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Веснянка Ківерцівського району четверо жінок створили волонтерський батальйон "Горішок". Жінки щодня збираються у будинку, де пакують енергетичні набори для військових.Про це повідомляє Суспільне.

Жінки лущать горіхи, додають родзинки та цукерки усе пакують в торбинки та відправляють військовим, – розповіла Суспільному одна із волонтерок батальйону Тетяна Хомячук. Жінка долучила до волонтерства і свою маму — Любов Хомячук.Назва батальйону виникла жартома, — каже жінка, – чистили горіхи сміялися і хтось сказав: Ось який в нас батальйон "Горішок"! Так назва і закріпилася.Продукти пенсіонерки частково купують за гроші з власної пенсії, допомагають волонтери та місцеві жителі.Учні місцевої школи до пакунків, які формують жінки, приносять патріотичні малюнки та листи зі словами підтримки для військових.Волонтерський батальйон "Горішок": четверо пенсіонерок з Волині допомагають військовимМісцеві діти пишуть листівки військовим. Фото: Суспільне Луцьк"Любимо", "Чекаємо живим дому", "Привіт з Веснянки", "З Вами Бог і Україна" – пишуть діти, що дуже хвилюються за захисників України та чекають їхнього повернення живими та здоровими додому", — розповідає волонтерка батальйону "Горішок" Галина Козлова.Зі словами молитви складає пакунки пенсіонерка Олена Миндреску. Вона чекає з війни двох синів, які нині служать у лавах Збройних сил України.Загалом до складу батальйону входять донька та мама – Тетяна та Любов Хомячуки, Олена Миндреску та Галина Козлова.Скільки пакунків уже зібрали, – говорить волонтерка Олена Миндреску не рахували. Додає: але точно більше ніж пів тисячі.

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