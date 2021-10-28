«Межигір’я» стане парком-пам’яткою
Сьогодні, 07:33
Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням погодив клопотання Міндовкілля про створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення на території Урядової резиденції «Межигір’я».
Про це повідомляють у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.
Мальовниче урочище біля Дніпра «Межигір’я» з 1935 року слугує державною резиденцією. Роками місця, де побували різні державні діячі, були недоступні українцям. Після Революції гідності «Межигір’я» стало одним з популярних туристичних місць.
За попередніми даними експертів, на території резиденції відмічається дуже багате ландшафтне різноманіття.
«Міндовкілля, за ініціативи Прем’єр-міністра, розпочинає офіційний процес перетворення Урядової резиденції «Межигір’я» у державний парк-пам’ятку. Сподіваюся, що вже найближчим часом улюблене місце українських та іноземних туристів на Київщині стане природоохоронною територією, приміром, як «Феофанія», «Маріїнський парк» чи «Голосіївський ліс», - заявив Міністр Руслан Стрілець.
Щоб Урядова резиденція «Межигір’я» офіційно набула статусу парку-пам’ятки державного значення, Міндовкілля має завершити усі юридичні процедури та підготувати відповідний проєкт Указу Президента.
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Про це повідомляють у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.
Мальовниче урочище біля Дніпра «Межигір’я» з 1935 року слугує державною резиденцією. Роками місця, де побували різні державні діячі, були недоступні українцям. Після Революції гідності «Межигір’я» стало одним з популярних туристичних місць.
За попередніми даними експертів, на території резиденції відмічається дуже багате ландшафтне різноманіття.
«Міндовкілля, за ініціативи Прем’єр-міністра, розпочинає офіційний процес перетворення Урядової резиденції «Межигір’я» у державний парк-пам’ятку. Сподіваюся, що вже найближчим часом улюблене місце українських та іноземних туристів на Київщині стане природоохоронною територією, приміром, як «Феофанія», «Маріїнський парк» чи «Голосіївський ліс», - заявив Міністр Руслан Стрілець.
Щоб Урядова резиденція «Межигір’я» офіційно набула статусу парку-пам’ятки державного значення, Міндовкілля має завершити усі юридичні процедури та підготувати відповідний проєкт Указу Президента.
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