Росія обстріляла Дніпропетровщину з «Ураганів»

Росія обстріляла Дніпропетровщину з «Ураганів»
Російські війська обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області з "Ураганів".

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Протягом дня окупанти з ствольної артилерії та "Ураганів" вдарили по населеним пунктам Велика Костромка і Мала Костромка", - написав він.

Лукашук повідомив, що у Малій Костромці внаслідок обстрілів була зруйнована господарча споруда, ще одна згоріла.

Мешканці не постраждали.

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Теги: Дніпропетровщина, обстріли, Росія, Урагани
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