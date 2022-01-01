Росія обстріляла Дніпропетровщину з «Ураганів»
Сьогодні, 21:20
Російські війська обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області з "Ураганів".
Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Протягом дня окупанти з ствольної артилерії та "Ураганів" вдарили по населеним пунктам Велика Костромка і Мала Костромка", - написав він.
Лукашук повідомив, що у Малій Костромці внаслідок обстрілів була зруйнована господарча споруда, ще одна згоріла.
Мешканці не постраждали.
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Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Протягом дня окупанти з ствольної артилерії та "Ураганів" вдарили по населеним пунктам Велика Костромка і Мала Костромка", - написав він.
Лукашук повідомив, що у Малій Костромці внаслідок обстрілів була зруйнована господарча споруда, ще одна згоріла.
Мешканці не постраждали.
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