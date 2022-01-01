Росія обстріляла Дніпропетровщину з «Ураганів»





Про це Микола Лукашук.



"Протягом дня окупанти з ствольної артилерії та "Ураганів" вдарили по населеним пунктам Велика Костромка і Мала Костромка", - написав він.



Лукашук повідомив, що у Малій Костромці внаслідок обстрілів була зруйнована господарча споруда, ще одна згоріла.



Мешканці не постраждали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області з "Ураганів".Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради"Протягом дня окупанти з ствольної артилерії та "Ураганів" вдарили по населеним пунктам Велика Костромка і Мала Костромка", - написав він.Лукашук повідомив, що у Малій Костромці внаслідок обстрілів була зруйнована господарча споруда, ще одна згоріла.Мешканці не постраждали.

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