У Луцьку влаштовують концерт органної музики: збиратимуть гроші для батальйону «Госпітальєри»





Про це повідомляє управління туризму та промоції міста Луцької міської ради.



Інформують, що у виконанні титулярного органіста костелу Петра Сухоцького та Марка-Єфрема Новаковича прозвучать твори Йоганна Себастьяна Баха, а також українських композиторів Дмитра Бортнянського, Віктора Гончаренка та Віктора Тиможинського.



В рамках концерту відбуватиметься збір коштів на медичний батальйон “Госпітальєри”.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 28 червня о 16:00 з нагоди Дня Конституції та торжества верховних апостолів Петра і Павла у Луцьку в Римо-Католицькому Кафедральному костелі (вул. Кафедральна, 6) відбудеться благодійний концерт органної музики.Про це повідомляє управління туризму та промоції міста Луцької міської ради.Інформують, що у виконанні титулярного органіста костелу Петра Сухоцького та Марка-Єфрема Новаковича прозвучать твори Йоганна Себастьяна Баха, а також українських композиторів Дмитра Бортнянського, Віктора Гончаренка та Віктора Тиможинського.В рамках концерту відбуватиметься збір коштів на медичний батальйон “Госпітальєри”.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію