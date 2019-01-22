У Луцьку влаштовують концерт органної музики: збиратимуть гроші для батальйону «Госпітальєри»
Сьогодні, 22:13
28 червня о 16:00 з нагоди Дня Конституції та торжества верховних апостолів Петра і Павла у Луцьку в Римо-Католицькому Кафедральному костелі (вул. Кафедральна, 6) відбудеться благодійний концерт органної музики.
Про це повідомляє управління туризму та промоції міста Луцької міської ради.
Інформують, що у виконанні титулярного органіста костелу Петра Сухоцького та Марка-Єфрема Новаковича прозвучать твори Йоганна Себастьяна Баха, а також українських композиторів Дмитра Бортнянського, Віктора Гончаренка та Віктора Тиможинського.
В рамках концерту відбуватиметься збір коштів на медичний батальйон “Госпітальєри”.
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Про це повідомляє управління туризму та промоції міста Луцької міської ради.
Інформують, що у виконанні титулярного органіста костелу Петра Сухоцького та Марка-Єфрема Новаковича прозвучать твори Йоганна Себастьяна Баха, а також українських композиторів Дмитра Бортнянського, Віктора Гончаренка та Віктора Тиможинського.
В рамках концерту відбуватиметься збір коштів на медичний батальйон “Госпітальєри”.
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