Показали наслідки авіаудару в Сарнах. ВІДЕО
Сьогодні, 22:42
Сьогодні, 25 червня, по місту Сарни росіяни випустили дві ракети. Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль показав наслідки авіаудару.
Про це йдеться у телеграм-каналі очільника ОВА.
Нагадаємо, ракети влучили в об'єкти цівільної інфраструктури: СТО з мийкою та ще один комплекс з ремонту машин. Попередньо, троє загиблих та четверо поранених, двоє з них у важкому стані. Під завалами можуть бути ще люди, роботи тривають.
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Про це йдеться у телеграм-каналі очільника ОВА.
Нагадаємо, ракети влучили в об'єкти цівільної інфраструктури: СТО з мийкою та ще один комплекс з ремонту машин. Попередньо, троє загиблих та четверо поранених, двоє з них у важкому стані. Під завалами можуть бути ще люди, роботи тривають.
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