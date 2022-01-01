Показали наслідки авіаудару в Сарнах. ВІДЕО

Віталій Коваль показав наслідки авіаудару.



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Нагадаємо, ракети влучили в об'єкти цівільної інфраструктури: СТО з мийкою та ще один комплекс з ремонту машин. Попередньо, троє загиблих та четверо поранених, двоє з них у важкому стані. Під завалами можуть бути ще люди, роботи тривають.











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