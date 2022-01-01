26 червня на Волині: гортаючи календар
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26 червня відзначає день народження український бард-піаніст Сергій Шишкін (на фото).
Також особисте свято відзначають голова Асоціації ОСББ Луцька Юлія Сабатюк, волонтер Роман Мартинюк, засновник порталу «Укрбізнес» Валентин Цейко, луцький бармен Роман Шевчик, ексбоєць полку спецпризначення «Азов» Сергій Цуз.
Сьогодні відзначають день ангела жінки з ім’ям Антоніна.
Вітаємо їх з їхнім святом та бажаємо міцного здоров’я, удачі й радості від життя.
У цей день 1989 року був створений Ковельський історичний музей.
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Також особисте свято відзначають голова Асоціації ОСББ Луцька Юлія Сабатюк, волонтер Роман Мартинюк, засновник порталу «Укрбізнес» Валентин Цейко, луцький бармен Роман Шевчик, ексбоєць полку спецпризначення «Азов» Сергій Цуз.
Сьогодні відзначають день ангела жінки з ім’ям Антоніна.
Вітаємо їх з їхнім святом та бажаємо міцного здоров’я, удачі й радості від життя.
У цей день 1989 року був створений Ковельський історичний музей.
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