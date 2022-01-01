Росіяни обстріляли ядерну установку у Харкові

Росіяни обстріляли ядерну установку у Харкові
25 червня у результаті чергового обстрілу окупанти пошкодили ядерну підкритична установку "Джерело нейтронів" у Харкові.

Про це повідомляють у Держатомрегулюванні.

"За інформацією від експлуатуючої організації Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (ННЦ ХФТІ), в результаті попереднього огляду майданчику встановлено факт нанесення додаткової шкоди будівлям та інфраструктурі промислового майданчику", - йдеться у повідомленні.

Пошкоджено:

- північну стіну прибудови прискорювача до експериментальної зали установки;
- вентиляційні канали системи спеціальної вентиляції;
- вентиляційну трубу основної будівлі установки;
- систему охолодження клістронної галереї прискорювача;
- корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення;
обшивку основної будівлі установки.

Персонал продовжує огляд будівель та обладнання, щоб ідентифікувати всі ушкодження.

Наразі ядерна установка переведена в глибокий підкритичний стан.

Радіаційний фон в експериментальній залі "Джерела нейтронів" в межах норми.

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Теги: ядерна установка, Харків, обстріли, Росія
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