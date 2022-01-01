Росіяни обстріляли ядерну установку у Харкові
Сьогодні, 02:36
25 червня у результаті чергового обстрілу окупанти пошкодили ядерну підкритична установку "Джерело нейтронів" у Харкові.
Про це повідомляють у Держатомрегулюванні.
"За інформацією від експлуатуючої організації Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (ННЦ ХФТІ), в результаті попереднього огляду майданчику встановлено факт нанесення додаткової шкоди будівлям та інфраструктурі промислового майданчику", - йдеться у повідомленні.
Пошкоджено:
- північну стіну прибудови прискорювача до експериментальної зали установки;
- вентиляційні канали системи спеціальної вентиляції;
- вентиляційну трубу основної будівлі установки;
- систему охолодження клістронної галереї прискорювача;
- корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення;
обшивку основної будівлі установки.
Персонал продовжує огляд будівель та обладнання, щоб ідентифікувати всі ушкодження.
Наразі ядерна установка переведена в глибокий підкритичний стан.
Радіаційний фон в експериментальній залі "Джерела нейтронів" в межах норми.
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Про це повідомляють у Держатомрегулюванні.
"За інформацією від експлуатуючої організації Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (ННЦ ХФТІ), в результаті попереднього огляду майданчику встановлено факт нанесення додаткової шкоди будівлям та інфраструктурі промислового майданчику", - йдеться у повідомленні.
Пошкоджено:
- північну стіну прибудови прискорювача до експериментальної зали установки;
- вентиляційні канали системи спеціальної вентиляції;
- вентиляційну трубу основної будівлі установки;
- систему охолодження клістронної галереї прискорювача;
- корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення;
обшивку основної будівлі установки.
Персонал продовжує огляд будівель та обладнання, щоб ідентифікувати всі ушкодження.
Наразі ядерна установка переведена в глибокий підкритичний стан.
Радіаційний фон в експериментальній залі "Джерела нейтронів" в межах норми.
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