Росіяни обстріляли ядерну установку у Харкові





Про це



"За інформацією від експлуатуючої організації Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (ННЦ ХФТІ), в результаті попереднього огляду майданчику встановлено факт нанесення додаткової шкоди будівлям та інфраструктурі промислового майданчику", - йдеться у повідомленні.



Пошкоджено:



- північну стіну прибудови прискорювача до експериментальної зали установки;

- вентиляційні канали системи спеціальної вентиляції;

- вентиляційну трубу основної будівлі установки;

- систему охолодження клістронної галереї прискорювача;

- корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення;

обшивку основної будівлі установки.



Персонал продовжує огляд будівель та обладнання, щоб ідентифікувати всі ушкодження.



Наразі ядерна установка переведена в глибокий підкритичний стан.



Радіаційний фон в експериментальній залі "Джерела нейтронів" в межах норми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 25 червня у результаті чергового обстрілу окупанти пошкодили ядерну підкритична установку "Джерело нейтронів" у Харкові.Про це повідомляють у Держатомрегулюванні."За інформацією від експлуатуючої організації Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (ННЦ ХФТІ), в результаті попереднього огляду майданчику встановлено факт нанесення додаткової шкоди будівлям та інфраструктурі промислового майданчику", - йдеться у повідомленні.Пошкоджено:- північну стіну прибудови прискорювача до експериментальної зали установки;- вентиляційні канали системи спеціальної вентиляції;- вентиляційну трубу основної будівлі установки;- систему охолодження клістронної галереї прискорювача;- корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення;обшивку основної будівлі установки.Персонал продовжує огляд будівель та обладнання, щоб ідентифікувати всі ушкодження.Наразі ядерна установка переведена в глибокий підкритичний стан.Радіаційний фон в експериментальній залі "Джерела нейтронів" в межах норми.

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