Обговорення в соцмережах відступу ЗСУ із Сєвєродонецька зірвало плани Генштабу – Міноборони

Ганна Маляр жорстко розкритикувала обговорення в соцмережах виведення підрозділів Збройних сил України із Сєвєродонецька, бо це зірвало плани командування.



Про це вона



"Все, про що можна в цей момент говорити, - говорять офіційні джерела: Генштаб і Міноборони (ми завжди скоординовані інформаційно).



Публічна демонстрація цивільними особами обізнаності щодо ходу військових операцій та повідомлення про це у соцмережах до офіційних заяв Генштабу почасти зриває військові операції - як це було вчора і позавчора щодо Сєверодонецька. Коли просто не дали ЗСУ доробити заплановане", - заявила Маляр.



Вона пояснила, що паралельно з організованим відступом військові з’єднання можуть реалізовувати інші задачі.



За умов непублічності підрозділи ЗСУ ще впродовж доби-двох могли виконати певні операції й маневри, але, за її словами, обговорення в соцмережах суттєво нашкодили планам українського військового командування.



Тому Маляр вкотре наголосила, що не можна обговорювати публічно, в які населених пунктах відійшли чи зайшли підрозділи ЗСУ, аби дати їм можливість реалізувати інші задачі в умовах інформаційної тиші.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заступниця міністра оборонижорстко розкритикувала обговорення в соцмережах виведення підрозділів Збройних сил України із Сєвєродонецька, бо це зірвало плани командування.Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбук."Все, про що можна в цей момент говорити, - говорять офіційні джерела: Генштаб і Міноборони (ми завжди скоординовані інформаційно).Публічна демонстрація цивільними особами обізнаності щодо ходу військових операцій та повідомлення про це у соцмережах до офіційних заяв Генштабу почасти зриває військові операції - як це було вчора і позавчора щодо Сєверодонецька. Коли просто не дали ЗСУ доробити заплановане", - заявила Маляр.Вона пояснила, що паралельно з організованим відступом військові з’єднання можуть реалізовувати інші задачі.За умов непублічності підрозділи ЗСУ ще впродовж доби-двох могли виконати певні операції й маневри, але, за її словами, обговорення в соцмережах суттєво нашкодили планам українського військового командування.Тому Маляр вкотре наголосила, що не можна обговорювати публічно, в які населених пунктах відійшли чи зайшли підрозділи ЗСУ, аби дати їм можливість реалізувати інші задачі в умовах інформаційної тиші.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію