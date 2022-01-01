Обговорення в соцмережах відступу ЗСУ із Сєвєродонецька зірвало плани Генштабу – Міноборони

Обговорення в соцмережах відступу ЗСУ із Сєвєродонецька зірвало плани Генштабу – Міноборони
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр жорстко розкритикувала обговорення в соцмережах виведення підрозділів Збройних сил України із Сєвєродонецька, бо це зірвало плани командування.

Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбук.

"Все, про що можна в цей момент говорити, - говорять офіційні джерела: Генштаб і Міноборони (ми завжди скоординовані інформаційно).

Публічна демонстрація цивільними особами обізнаності щодо ходу військових операцій та повідомлення про це у соцмережах до офіційних заяв Генштабу почасти зриває військові операції - як це було вчора і позавчора щодо Сєверодонецька. Коли просто не дали ЗСУ доробити заплановане", - заявила Маляр.

Вона пояснила, що паралельно з організованим відступом військові з’єднання можуть реалізовувати інші задачі.

За умов непублічності підрозділи ЗСУ ще впродовж доби-двох могли виконати певні операції й маневри, але, за її словами, обговорення в соцмережах суттєво нашкодили планам українського військового командування.

Тому Маляр вкотре наголосила, що не можна обговорювати публічно, в які населених пунктах відійшли чи зайшли підрозділи ЗСУ, аби дати їм можливість реалізувати інші задачі в умовах інформаційної тиші.

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Теги: Геншта, Міноборони, відступ, Сєвєродонецьк
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