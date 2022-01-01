«Українська Мрія», німецький мільярд і американські HIMARS: добрі новини від ВолиньPost за 25 червня

Війна триває. І хоч може здатися, що не так має починатися підбірка добрих новин, ми добре знаємо, що саме війна «підсвітила» багато хороших речей, які наразі відбуваються у нашій країні.Так, українці і українки за три дні збирають 600 мільйонів на байрактари. Щоб долучитися до збору, навіть діти з Луцьку рвуть і продають черешню. Наші співвітчизники роблять героїчні вчинки в тилу, а захисники і захисниці мужньо відбивають «другу армію світу». Добро є. А найтемніша ніч – перед світанком.Тому сьогодні, 25 червня, ми писали про таке:У селі Веснянка Ківерцівського району четверо жінок створили волонтерський батальйон "Горішок". Жінки щодня збираються у будинку, де пакують енергетичні набори для військових.Жінки лущать горіхи, додають родзинки та цукерки усе пакують в торбинки та відправляють військовим, – розповіла одна із волонтерок батальйону Тетяна Хомячук. Жінка долучила до волонтерства і свою маму —Назва батальйону виникла жартома, — каже жінка, – чистили горіхи сміялися і хтось сказав: Ось який в нас батальйон "Горішок"! Так назва і закріпилася.Продукти пенсіонерки частково купують за гроші з власної пенсії, допомагають волонтери та місцеві жителі.Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням погодив клопотання Міндовкілля про створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення на території Урядової резиденції «Межигір’я».Про це повідомляють у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.Мальовниче урочище біля Дніпра «Межигір’я» з 1935 року слугує державною резиденцією. Роками місця, де побували різні державні діячі, були недоступні українцям. Після Революції гідності «Межигір’я» стало одним з популярних туристичних місць.За попередніми даними експертів, на території резиденції відмічається дуже багате ландшафтне різноманіття.«Міндовкілля, за ініціативи Прем’єр-міністра, розпочинає офіційний процес перетворення Урядової резиденції «Межигір’я» у державний парк-пам’ятку. Сподіваюся, що вже найближчим часом улюблене місце українських та іноземних туристів на Київщині стане природоохоронною територією, приміром, як «Феофанія», «Маріїнський парк» чи «Голосіївський ліс», - заявив міністрТрохи традиційної доброї статистики.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.06 орієнтовно склали:- особового складу - близько 34700 (+170 за добу) осіб ліквідовані;- танків ‒ 1511 (+4) од,- бойових броньованих машин ‒ 3645 (+8) од,- артилерійських систем – 764 (+5) од,- РСЗВ - 241 (+0) од,- засоби ППО - 99 (+0) од,- літаків – 217 (+1) од,- гелікоптерів – 184 (+1) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 626 (+4),- крилаті ракети - 137 (+0),- кораблі /катери - 14 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 2560 (+7) од,- спеціальної техніки - 60 (+0).«Укрпошта» з 28 червня вводить в обіг нову поштову марку «Українська Мрія».Придбати марку тиражем у 3 млн штук можна буде у відділеннях "Укрпошти" або в онлайн-магазинах. До поштової марки випустили художній конверт та листівку. Також запланований продаж тематичного мерчу із зображенням марок.Зазначають, що, як і раніше, діятимуть обмеження на кількість придбаних марок. Один клієнт може замовити на одне замовлення не більше двох маркових аркушів, п’ятьох конвертів та п’ятьох листівок.В пресслужбі додали, що погашення штемпелями "Перший день" відбудуться 28 червня в Києві та Гостомелі, а спецпогашення «Українська мрія» – у всіх філіях «Укрпошти».«Основою ескізів поштової марки "Українська Мрія", конвертів, карток та штемпелів став малюнок одинадцятирічної Софії Кравчук із м. Любомль Волинської області, на якому найбільше повітряне судно летить до зірок та прикрашене рожевими квітами. Саме ця її робота стала призером всеукраїнського конкурсу малюнків та фотографій "Що для мене Україна?", який відбувся минулого року в рамках відзначення 30-річчя Незалежності України», – йдеться в повідомленні.Американські далекобійні реактивні системи залпового вогню HIMARS вже задіяні у боях з окупантами.Відео з фронту у фейсбуці опублікував головнокомандувач ЗСУ"Артилеристи ЗСУ майстерно вражають визначені цілі - військові об’єкти ворога на нашій, українській, території. Дякуємо Американському народу за надане озброєння! Наша мета – перемога", - йдеться у повідомленні.Українці здатні на співчуття, емпатію і добро. Це безсумнівно.Сьогодні, 25 червня, прикордонники Волинського загону привітали з днем народженняЧоловік пані Оксанитривалий час проходив службу в одному з прикордонних підрозділів на Волині. У серпні минулого року відправився захищати східні рубежі нашої країни. 24 березня загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Троє донечок залишилися без батька."Вони важко переживають втрату, не стихає біль і в Оксани. Однак життя продовжується, і є заради кого жити. А Микола оберігатиме свою сім'ю із небес", - кажуть прикордонники.Міністерства фінансів України та Німеччини підписали угоду про надання Україні 1 мільярда євро грантового фінансування.Кошти будуть спрямовані до держбюджету України для фінансування першочергових соціальних та гуманітарних видатків під час воєнного стану.Мистецтво – це прекрасно. А мистецтво задля благодійності – ще краще.28 червня о 16:00 з нагоди Дня Конституції та торжества верховних апостолів Петра і Павла у Луцьку в Римо-Католицькому Кафедральному костелі (вул. Кафедральна, 6) відбудеться благодійний концерт органної музики.Інформують, що у виконанні титулярного органіста костелу Петра Сухоцького та Марка-Єфрема Новаковича прозвучать твори Йоганна Себастьяна Баха, а також українських композиторів Дмитра Бортнянського, Віктора Гончаренка та Віктора Тиможинського.В рамках концерту відбуватиметься збір коштів на медичний батальйон “Госпітальєри”.