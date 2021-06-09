На Волині «шумахер» мчав зі швидкістю 131 км/год у населеному пункті

На Волині «шумахер» мчав зі швидкістю 131 км/год у населеному пункті
131 км/год — ось з такою швидкістю дозволяють собі керувати водії у населених пунктах Волині.

Про це повідомляють у пресслужба патрульної поліції Волині.

Цього порушника на BMW патрульні виявили на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин) у населеному пункті Ковель.

Очевидно, що порушник отримав адміністративний матеріал, зауважують патрульні.

Додають, що від початку року на Волині трапилося 282 автопригоди через перевищення водіями безпечної швидкості (загалом трапилося 764 ДТП).

Нагадують, якою повинна бути швидкість:

у житловій зоні — 20 км/год;
по місту — 50 км/год;
на автомобільних дорогах, де смуги руху не відокремлені одна від одної розділювальною смугою — 90 км/год;
на автомобільній дорозі з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою — 110 км/год.

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Теги: швидкість, водій, поліція, Ковель
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