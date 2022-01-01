Війна в Україні має завершитися до зими: Зеленський звернувся до лідерів G7
Сьогодні, 13:40
Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче, аби війна в Україні завершилася до зими. Тобто – до кінця 2022 року.
Про це український лідер сказав у зверненні до лідерів G7 на саміті у Брюсселі, пише 24 канал.
Зауважимо, український лідер виступав перед колегами в онлайн-режимі 26 червня.
Наразі в Офісі Президента не публікували звернення Зеленського до G7. Тому про що говорив президент – невідомо. Однак Reuters, посилаючись на європейських дипломатів, пише, що Зеленський просив президентів посилити підтримку України.
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Про це український лідер сказав у зверненні до лідерів G7 на саміті у Брюсселі, пише 24 канал.
Зауважимо, український лідер виступав перед колегами в онлайн-режимі 26 червня.
Наразі в Офісі Президента не публікували звернення Зеленського до G7. Тому про що говорив президент – невідомо. Однак Reuters, посилаючись на європейських дипломатів, пише, що Зеленський просив президентів посилити підтримку України.
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