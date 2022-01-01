Війна в Україні має завершитися до зими: Зеленський звернувся до лідерів G7

Війна в Україні має завершитися до зими: Зеленський звернувся до лідерів G7
Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче, аби війна в Україні завершилася до зими. Тобто – до кінця 2022 року.

Про це український лідер сказав у зверненні до лідерів G7 на саміті у Брюсселі, пише 24 канал.

Зауважимо, український лідер виступав перед колегами в онлайн-режимі 26 червня.

Наразі в Офісі Президента не публікували звернення Зеленського до G7. Тому про що говорив президент – невідомо. Однак Reuters, посилаючись на європейських дипломатів, пише, що Зеленський просив президентів посилити підтримку України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Зеленський, війна, G7
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За вихідні на Волині розмістили 70 переселенців
Сьогодні, 14:17
На Волині ще одна парафія покинула Московський патріархат
Сьогодні, 14:00
Війна в Україні має завершитися до зими: Зеленський звернувся до лідерів G7
Сьогодні, 13:40
На Волині за вихідні трапились дев`ять пожеж
Сьогодні, 13:22
На Волині «шумахер» мчав зі швидкістю 131 км/год у населеному пункті
Сьогодні, 13:14
Схожі новини
Білорусь втягують у війну, у Кремлі все вирішили, – Зеленський Білорусь втягують у війну, у Кремлі все вирішили, – Зеленський
26 червень, 22:45
Зеленський заявив про жорстокі бої на Донбасі Зеленський заявив про жорстокі бої на Донбасі
11 червень, 01:36
Зеленський заявив, як закінчити війну за тижні Зеленський заявив, як закінчити війну за тижні
27 травень, 19:20
Зеленський запропонував країнам-партнерам договір про конфіскацію грошей і майна РФ Зеленський запропонував країнам-партнерам договір про конфіскацію грошей і майна РФ
20 травень, 22:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі п'ятикласники передали на «Байрактари» виручені з продажу черешні гроші. ВІДЕО
Сьогодні, 14:53
 0
На Волині від коронавірусу померла людина
Сьогодні, 14:32
 0
За вихідні на Волині розмістили 70 переселенців
Сьогодні, 14:17
 0
На Волині ще одна парафія покинула Московський патріархат
Сьогодні, 14:00
 0
Війна в Україні має завершитися до зими: Зеленський звернувся до лідерів G7
Сьогодні, 13:40
 0
Медіа
відео
1/8