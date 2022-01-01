На Волині за вихідні трапились дев`ять пожеж

На Волині за вихідні трапились дев`ять пожеж
За минулі дві доби волинські рятувальники ліквідували 9 пожеж та здійснили чотири виїзди на аварійно-рятувальні роботи.

Про це повідомляє пресслужба рятувальників Волині.

Рятувальники загасили дві пожежі сухотрав’я у Ковельському районі. Першу поблизу кладовища у селі Погіньки, де виникло загорання сухої трави та чагарників на площі 2,7 гектари, а другу – біля залізничних колій недалеко від села Скиби, де вигоріло 4,9 гектарів трав’яного настилу та шпал.

І ще дві пожежі сміття ліквідовані у Володимир-Волинському та Луцькому районах.

26 червня виникло 3 пожежі, дві з них у житловому секторі, третя - пожежа сухої трави уздовж ковельської траси.

Так, о 1:20 ночі у селі Кияж Доросинівської СГ зайнялася дерев’яна споруда. Вже за годину пожежу приборкали працівники 3 державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України у Волинській області та працівники місцевої пожежної охорони села Доросині.

О 16:23 у місті Ковелі зайнялася дерев’яна будівля, обшита металевим листом. Менше ніж за годину працівники 4 державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України у Волинській області ліквідували пожежу.

В обох випадках причина пожеж встановлюється.

Ще одну пожежу сухої трави та самосіву на площі 0,4 гектари, що виникла неподалік траси Київ-Ковель-Ягодин, загасили працівники 19-ї ДПРЧ м. Ковеля.

Причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Також 25 червня трасі Ковель-Ягодин поблизу с. Довгоноси працівники ДСНС деблокували водія, затиснутого в авто унаслідок ДТП. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту звільнили потерпілого та віддали до рук медиків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині ще одна парафія покинула Московський патріархат
Сьогодні, 14:00
Війна в Україні має завершитися до зими: Зеленський звернувся до лідерів G7
Сьогодні, 13:40
На Волині за вихідні трапились дев`ять пожеж
Сьогодні, 13:22
На Волині «шумахер» мчав зі швидкістю 131 км/год у населеному пункті
Сьогодні, 13:14
Через «Ягодин» перестали пропускати легкові автомобілі
Сьогодні, 12:44
Схожі новини
У Луцькому районі горіла трансформаторна підстанція. ФОТО У Луцькому районі горіла трансформаторна підстанція. ФОТО
20 червень, 17:06
На Волині горіли дві господарські будівлі На Волині горіли дві господарські будівлі
24 травень, 09:27
На Волині горіла господарська споруда: мешканці села допомогли ліквідувати пожежу На Волині горіла господарська споруда: мешканці села допомогли ліквідувати пожежу
09 травень, 11:42
На Волині у пожежі загинув 63-річний чоловік На Волині у пожежі загинув 63-річний чоловік
19 квітень, 09:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі п'ятикласники передали на «Байрактари» виручені з продажу черешні гроші. ВІДЕО
Сьогодні, 14:53
 0
На Волині від коронавірусу померла людина
Сьогодні, 14:32
 0
За вихідні на Волині розмістили 70 переселенців
Сьогодні, 14:17
 0
На Волині ще одна парафія покинула Московський патріархат
Сьогодні, 14:00
 0
Війна в Україні має завершитися до зими: Зеленський звернувся до лідерів G7
Сьогодні, 13:40
 0
Медіа
відео
1/8