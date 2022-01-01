На Волині за вихідні трапились дев`ять пожеж

За минулі дві доби волинські рятувальники ліквідували 9 пожеж та здійснили чотири виїзди на аварійно-рятувальні роботи.Про це повідомляє пресслужба рятувальників Волині.Рятувальники загасили дві пожежі сухотрав’я у Ковельському районі. Першу поблизу кладовища у селі Погіньки, де виникло загорання сухої трави та чагарників на площі 2,7 гектари, а другу – біля залізничних колій недалеко від села Скиби, де вигоріло 4,9 гектарів трав’яного настилу та шпал.І ще дві пожежі сміття ліквідовані у Володимир-Волинському та Луцькому районах.26 червня виникло 3 пожежі, дві з них у житловому секторі, третя - пожежа сухої трави уздовж ковельської траси.Так, о 1:20 ночі у селі Кияж Доросинівської СГ зайнялася дерев’яна споруда. Вже за годину пожежу приборкали працівники 3 державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України у Волинській області та працівники місцевої пожежної охорони села Доросині.О 16:23 у місті Ковелі зайнялася дерев’яна будівля, обшита металевим листом. Менше ніж за годину працівники 4 державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України у Волинській області ліквідували пожежу.В обох випадках причина пожеж встановлюється.Ще одну пожежу сухої трави та самосіву на площі 0,4 гектари, що виникла неподалік траси Київ-Ковель-Ягодин, загасили працівники 19-ї ДПРЧ м. Ковеля.Причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.Також 25 червня трасі Ковель-Ягодин поблизу с. Довгоноси працівники ДСНС деблокували водія, затиснутого в авто унаслідок ДТП. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту звільнили потерпілого та віддали до рук медиків.